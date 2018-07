Tunisie : Les agents de la SONEDE en sit-in pour la deuxième journée consécutive

Les agents de la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) ont observé ce mardi, pour la deuxième journée consécutive, des sit-in dans leurs lieux de travail pour revendiquer le redressement des équilibres financiers de l’entreprise.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le secrétaire général du syndicat général des eaux Hassine Cherni, a indiqué que ce mouvement de protestation vise à revendiquer la garantie de l’autonomie financière de l’entreprise par rapport au ministère de l’agriculture et autres départements.

Le responsable syndical a précisé que la SONEDE avait pour missions de distribuer et d’exploiter les eaux alors qu’elle est aujourd’hui chargée également de la réalisation des projets de ressources hydriques comme le creusage des puits et l’installation des réservoirs d’eaux et des stations de dessalement des eaux de mer et ce, depuis 2005, ce qui s’est répercuté négativement sur les équilibres financiers de l’entreprise.

Cherni a rappelé que les dettes de la SONEDE s’élèvent actuellement à 1000 millions de dinars dont la majorité sont des dettes extérieures que l’entreprise obtenu pour réaliser des projets de ressources hydriques alors que ses attributions se limitent normalement au renouvellement des réseaux de distribution des eaux, le paiement des salaires des agents et les charges sociales.

Les agents de la SONEDE revendiquent aussi le versement de leurs primes et heures supplémentaires ainsi que l’augmentation des crédits exceptionnels et la distribution des tenues de travail des années 2017 et 2018 outre la révision des grades selon les diplômes obtenus.

Ils appellent aussi au renforcement des ressources humaines pour le recouvrement des dettes dues à l’entreprise et qui sont estimés à 400 millions de dinars répartis sur 100 millions de dinars dettes du secteur public et 300 millions de dinars sont des dettes de citoyens et du secteur privé.