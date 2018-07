Quand l’Afrique fait ses cartons!

L’AFRIQUE tout le monde s’en “foot“ ! Et la Coupe du monde est à l’image de ce qui se passe sur la planète. De plus en plus un terrain de foot ressemble comme deux gouttes d’eau à un champ de bataille où se trame une guerre sans merci entre des hommes politiques !

Et tout cela a bien commencé le jour où POUTINE a foutu une sacrée raclée à SALMANE, un roi qu’en principe il ne risquait pas de rencontrer n’étant pas officiellement du même bord ! Le pauvre POUTINE était presque gêné et ne savait pas où se mettre et comment se faire pardonner au bout du cinquième but alors que son invité faisait comme si rien n’était !

Ensuite vinrent les matchs et les engagements qui y sont associés : on a vu d’abord RONALDO faire des miracles devant son voisin et frère ennemi de toujours ; ensuite les Africains faire de la résistance voire des miracles -d’abord les Tunisiens résister devant les coups de boutoirs anglais avant de s’effriter devant les Belges-, ensuite et encore une fois l’EGYPTE se faire battre par un pays dix fois plus petit, et l’IRAN rappeler que la civilisation était avant tout persane !

On a aussi vu les Asiatiques s’imposer, occuper le terrain et pousser beaucoup de pays vers la sortie ; mais les règles du jeu sont claires et les enjeux trop importants, et le SENEGAL, malgré un penalty évident, fit les frais d’un carton et se doit de vider les lieux car il n’y a pas et il ne peut y avoir de Coupe sans un MESSI et un CRISTIANO ! Et ce malgré toutes les incantations divines d’un MAALOUL mal inspiré et totalement qatarisé !

Le pauvre MAALOUL, qui a tout fait pour donner une image qui correspond à celle du pays actuellement : être aussi minable que ses dirigeants et ce pendant que le public, cette société civile magnifique, épatait tout le monde et même la FIFA -ce monstre qui pèse des milliards de dollars !

Ah : j’oubliais les émigrés descendants de gens arrivés clandestinement il y a quelques décennies qui composent la majorité une équipe représentant un ancien grand pays, la France, qui semble malheureusement être poussée lentement vers la sortie pour aller rejoindre l’ALLEMAGNE son frère ennemi de toujours !

Maintenant que l’on a renvoyé les Africains dans leur jungle, les Saoudiens dans leur désert, qui va l’emporter cette Coupe ?

La RUSSIE qui a démontré qu’elle savait organiser et bien faire ?

L’EUROPE qui est en train de perdre pied sur cette planète ?

L’ASIE qui est en train de dominer le monde ?

Et qui me dit que la prochaine Coupe se jouera là où elle est prévue, vu les évolutions géopolitiques, et la suivante pourra elle se faire s’il faut franchir le mur initié par TRUMP ?

Quant à l’AFRIQUE, va-t-elle être et continuer à ne fournir que de la matière première et de la chair à canon ?