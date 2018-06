Tunisie : Récital de poésie arabe au lancement de la Chaire “Abou el Kacem Chebbi pour la poésie”

La Chaire “Abou El Kacem Chebbi pour la poésie” a été officiellement lancée, vendredi, à la Cité de la Culture à Tunis, en présence de Béji Caïd Essebsi, président de la République. La Chaire “Abou el Kacem Chebbi pour la poésie” est une initiative de la Fondation culturelle “Abdul Aziz Saud Al-Babtain” baptisée au nom son fondateur et président le poète koweitien, Abdul Aziz Saud Al-Babtain.

Un récital de poésie a été donné par 14 poètes représentants plusieurs pays arabes dont 7 de Tunisie, tels que Adam Fathi et Moncef Mezghani.

Le reste des poètes représentent le Koweït (2), l’Egypte, l’Irak, le Maroc, le Sultanat d’Oman et la Syrie. Ils ont successivement récité des extraits de poèmes où l’esthétique des belles expressions de la Langue arabe s’est associée aux valeurs nobles que prônent les poètes pour les causes humaines et politiques dans un monde arabe en perte de repères, dans la tourmente des guerres et des conflits armés.

L’hôte koweitien, également poète, a exprimé sa gratitude pour à la Tunisie pour avoir abrité le lancement de cet événement avant de réciter un court poème de cinq vers, intitulé “l’éternelle Gènèse” (al-Ibadaa al-khaled). Ce poème “récemment écrit est inspiré de l’œuvre de Chebbi”, a-t-il dit.

Il a annoncé que la fondation a fait don de milliers de livres littéraires à la cité de la culture, ajoutant que cet édifice qui constitue “un nouveau minaret de la culture arabe, témoigne de l’intérêt de la Tunisie pour la culture qui est ancrée dans ses racines.”

Pour le directeur de la Fondation, “Abou El Kacem Chebbi Chebbi est un grand poète dont l’œuvre n’a cessé depuis des décennies de nourrir la mémoire des peuples aspirant à la liberté, dans le monde arabe et ailleurs”.

“Au fond de chacun de nous somnole l’âme de Chebbi “, a-t-il ajouté, estimant que l’auteur du célèbre recueil de poèmes Les Chants de la Vie, “demeure le symbole de la république tunisienne et tous ceux qui glorifient la vie”.

Il est revenu sur sa relation avec l’œuvre de Chebbi, ce poète- ayant vécu entre 1909 et 1934- qui l’a inspiré en ses débuts avec la poésie, dans les années 50. Sa fascination pour l’œuvre prolifique du poète tunisien l’a poussée à organiser, en 1994, une session au nom de Chebbi à la ville de Fès au Maroc, sous le haut patronage du roi Hassan II.

De sa nostalgie pour Chebbi qui ne l’a jamais quittée, vient la création de cette Chaire, placée sous le haut patronage du président tunisien, dont l’idée avait fini par se concrétiser depuis 2015 en étroite coordination avec la présidence de la république. Pour lui, il s’agit d’une Chaire “assez unique en son genre malgré les 150 chaires créées par la fondation dans différents coins du monde qui sont dédiées à l’apprentissage de langue arabe”.

L’hôte Koweitien a annoncé que “la Chaire Chebbi est dédiée spécialement à la Tunisie et ses activités concernent tout la nation arabe”. Elle sera “parrainée par la fondation qui apportera toute son aide aux poètes notamment pour ceux les plus distingues et les moins connus”. Ce nouveau né sera “un point phare de la culture arabe, en Tunisie en particulier et dans toute la région arabe”, a-t-il estimé.

Dans une déclaration à TAP, le ministre des Affaires Culturelles, Mohamed Zine El Abidine, a parlé d’une Chaire qui requiert une grande importance pour la Tunisie et son rayonnement dans le monde arabe, du fait de la valeur culturelle, littéraire, intellectuelle et poétique de Chebbi”.

Sa création coïncide avec un nouveau partenariat entre la Tunisie et la fondation Al-Babtain, ce qui devra élargir les ponts de communication avec la région arabe, a encore dit-le ministre.

A son avis, la Chaire devra ouvrir de nouveaux horizons pour des rencontres poétiques, publications d’ouvrages de poésie mais aussi encourager les jeunes générations et susciter leur intérêt pour la poésie.

Il a cité une première rencontre qui constitue le coup d’envoi d’une initiative assez importante pour la continuité de la poésie et les écoles de poésie, à l’intérieur et en dehors de la Tunisie.

Le ministre préconise que les évènements futurs prévus par la Chaire Chebbi soient organisés en coordination avec les organismes officiels en relation avec la poésie. Toute une stratégie qui nécessite ” une restructuration de la Chaire afin qu’elle soit un organisme institutionnel pérenne “.