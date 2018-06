Tunisie Telecom se dote d’une Charte de dialogue social reconnue par l’OIT

Tunisie Telecom et la Fédération générale des télécommunications relevant de l’UGTT ont signé à Tunis, jeudi 28 juin 2018, la Charte du dialogue social.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence du PDG de Tunisie Telecom, Mohamed Fadhel Kraïem, du ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maârouf, du secrétaire d’Etat à l’Economie numérique, Habib Dabbabi, du secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, du secrétaire général adjoint à l’UGTT, Samir Cheffi, du secrétaire général de la Fédération générale des télécommunications, Mongi Ben Mbarek, des représentants de la société civile, ainsi que députés à l’Assemblée des représentants du peuple et de la vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France en charge du Dialogue social, Béatrice de Lavalette.

Elaborée en marge du partenariat signé entre le gouvernement tunisien et la ville française de Suresnes visant le développement du dialogue social au sein des administrations publiques tunisiennes, cette charte est inspirée du modèle de dialogue social de la ville de Suresnes qui a été reconnu par l’Organisation internationale de travail (OIT) pour sa singularité et sa pertinence.

Cette Charte, qui prône un dialogue constructif et responsable, se base sur le respect, la confiance et la transparence et la culture d’appartenance dans le but de contribuer au développement économique et social de la société, améliorer davantage la qualité de ses services et renforcer sa compétitivité.

C’est ce qu’a mis en exergue Mme Béatrice de Lavalette indiquant que «cette charte permet un développement économique positif. Il s’agit d’un dispositif innovant et transposable d’un carburant économique favorisant un dialogue apaisé, constructif et permettant de conclure des accords gagnant-gagnant».

De son côté, le P-DG de Tunisie Telecom, Mohamed Fadhel Kraïem, a souligné en substance, très fier, que la signature de cette charte est la consécration d’une nouvelle vision et d’une nouvelle manière de collaborer entre Tunisie Telecom et son partenaire social. Elle va nous permettre d’aborder avec beaucoup de sérénité les défis internes et externes dont Tunisie Telecom va devoir y faire face.

Sur la même longueur d’onde, Anouar Mâarouf dira qu’un bon climat social et un bon dialogue social au sein de l’entreprise ne peuvent que renforcer sa compétitivité et améliorer la qualité des services rendus aux clients.

Présent à la cérémonie, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, a remercié Tunisie Telecom pour cette belle initiative, et que la signature de cette charte vise à faire régner un climat social propice à la production et à la productivité au sein de l’entreprise.

Quant au secrétaire général de la Fédération des télécommunications, Mongi Ben Mbarek, il a affirmé que cette expérience a réussi grâce au consensus, au respect et au dialogue mutuel entre la direction générale de Tunisie Telecom et la partie syndicale.

A noter que la Charte a été signée par Nabil Hammami, secrétaire général de Tunisie Telecom, et Mongi Ben Mbarek, secrétaire général de la Fédération des télécommunications.