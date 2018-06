Programme d’appui aux médias en Tunisie (MEDIA UP)  : 25 pistes de réflexion pour une «trajectoire de réenchantement»

Le Programme d’Appui aux Médias en Tunisie (MEDIA UP) a tenu une conférence de presse, jeudi 28 juin à l’Hôtel Africa à Tunis, pour présenter une «recherche-étude sur la formation au journalisme en Tunisie».

Mené dans le cadre du Programme MEDIA UP financé par l’Union européenne et géré par le Centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs (CAPJC), ce travail de recherche a été réalisé par le journaliste et consultant français indépendant Michel Leroy.

Cette «recherche-étude» s’articule autour de quatre parties. La première «présente de manière factuelle et en les resituant dans un temps long les principales parties prenantes de la formation diplômante au journalisme», notamment l’Institut de presse et des sciences de l’information (IPSI).

La deuxième s’attarde sur la capacité institutionnelle, la viabilité, la stratégie et le potentiel des formations diplômantes.

La troisième partie revient sur la transition démocratique issue des événements de 2011 ainsi que sur l’impact qu’elle a eu sur le paysage médiatique.

Enfin, quant à la dernière partie, intitulée «le défi de l’introuvable professionnalisation», elle s’attache à évaluer l’adéquation des formations aux besoins actuels et prospectifs des médias, en analysant les interactions avec la profession.

Faisant suite à une première «étude comparative sur les grandes écoles de politiques publiques médiatiques» également conduite par le Programme MEDIA UP et rendue publique le 16 février 2018, cette étude livre, au demeurant, 25 pistes de réflexion aux différentes parties prenantes, en vue de déterminer une «trajectoire de réenchantement» qui permette au secteur de «se réinventer, dans la phase critique qu’il traverse».

Qui est Michel Leroy ?

Michel Leroy est journaliste et consultant français indépendant. Spécialisé sur les questions sociales, l’enquête et l’international. Il a 15 ans d’expérience en formation initiale et continue.

Ses domaines de compétence couvrent la gouvernance, les nouvelles formules, l’investigation, la créativité éditoriale et les genres journalistiques.

Formateur de formateurs et ancien cadre dirigeant de deux des principales écoles de journalisme françaises, l’ESJ de Lille et le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ), ce consultant international a exercé au Maghreb/Proche-Orient, en Afrique sub-saharienne, en Asie du sud-est et en Europe orientale.

A propos du Programme d’Appui aux Médias en Tunisie (MEDIA UP) :

Le Programme d’Appui aux Médias en Tunisie vise la modernisation des médias nationaux et locaux ainsi que la professionnalisation des divers acteurs de l’information, de la régulation et de l’éducation aux médias.

Officialisé en juin 2015 par la signature d’une convention de financement entre la République tunisienne et la Commission européenne, ce Programme géré par le Centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs (CAPJC) a officiellement démarré en juin 2017 et se poursuivra jusqu’à la fin de 2020.

Financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de plus de 10 millions d’euros (plus de 30 millions de dinars), ce grand projet s’articule autour de plus de 100 modules de formation au profit de bon nombre de journalistes à Tunis et en régions, 10 études sur le développement des médias nationaux et locaux, l’édition de 20 manuels pédagogiques, un accompagnement stratégique des médias et instituts publics et des séminaires réguliers.

Il apporte également du soutien à certains projets de la société civile, dans le secteur médiatique.