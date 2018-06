Tunisie : Sit-in ouvert des retraités devant le ministère des affaires sociales

Un grand nombre de retraités ont entamé, mercredi, devant le siège du ministère des affaires sociales un sit-in ouvert à l’appel de la Fédération générale des retraités relevant de l’UGTT pour exiger la satisfaction de leurs revendications.

D’autres mouvements de protestation ont été, également, organisés dans les régions, a déclaré à l’agence TAP Abdelkader Nassri, secrétaire général de la fédération pour faire part des appréhensions des retraités au sujet de leur situation financière et de leur rejet de la politique d’appauvrissement adoptée par le gouvernement.

Les retraités revendiquent leurs dus relatifs, notamment, aux augmentations salariales dans la fonction publique, la majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), outre la troisième tranche de l’augmentation spécifique, a-t-il indiqué.

Le gouvernement a refusé, selon lui, d’attribuer aux retraités leurs dus financiers accumulés depuis 2016, comme il n’a pas honoré ses engagements concernant l’accord conclu avec la direction de la centrale syndicale.

Le syndicaliste a, également, dénoncé le prélèvement ” continu et inexplicable ” sur les pensions des retraités, évoquant dans ce cadre la non mise en vigueur de la péréquation automatique des pensions de retraite suite aux majorations salariales accordées aux retraités au titre de 2016 conformément à l’article 37 de la loi n°85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.

Nassri a fait part de la détermination des retraités à poursuivre leur mouvement de protestation jusqu’à satisfaction de leurs revendications et amélioration de leur pouvoir d’achat.