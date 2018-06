Jeux Méditerranéens : L’haltérophilie permet à la Tunisie de porter son total de médailles à 10, dont 3 or

L’haltérophilie Tunisienne a prouvé une nouvelle fois qu’elle est en mesure de valoir de grande satisfation au sport national lors des grandes manifestations sportivec régionales et internationales après que Ramzi Bahloul ait décroché lundi deux médailles, une argent et une bronze dans la catégorie des 85 kg du tournoi des jeux méditerranéens de Tarragone, portant le total des médailles de la Tunisie à 10 (3 or, 3 argent et 4 bronze) et à 7 dans cette discipline.

Un difficile combat attend la vice-championne du monde Tunisienne devant la Turque Elif Yezilimak. Amri, rappelle-t-on s'etait qualifiée avec brio mercredi en éliminant tour à tour la Grecque Theodora Telianidou (5-0) et l'Italienne Sara Da Col (10-0) et lTARRAGONE (Espagne), 27 juin (de l'envoyé spécial de TAP: Hosni Gharbi) – L'haltérophilie Tunisienne a prouvé une nouvelle fois qu'elle est en mesure de valoir de grandes satisfations au sport national lors des grandes manifestations sportives régionales et internationales après les deux médailles, une argent et un bronze décrochées mardi par Ramzi Bahloul dans la catégorie des 85 kg du tournoi d'haltérophilie des jeux méditerranéens de Tarragone, portant le total des médailles de la Tunisie à 10 (3 or, 3 argent et 4 bronze) et à 7 dans cette diiscpline.

Ramzi Bahloul, déçu de pas pas avoir réussi à décrocher la médaille d’or de cette épreuve qui était dans ses moyens a précisé à l’envoyé spécial de l’Agence TAP à Tarragone que quelques détails techniques l’ont empêché de monter sur la plus haute marche du podium. “J’ai quand même décroché la médaille d’argent comme lors de ma précédente particiâtion aux JM de Mersin en Turquie et les bons résultats réalisés par mes camarades sont la preuve que l’haltérophilie Tunisienne progresse bien et renforcent notre détermination à travailler davantage pour les prochaines échéances” a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le total de médaille de la Tunisie devrait encore s’élever mercredi après la qualification la lutteuse Marwa Amri en finale de la catégorie des 62 kg du tournoi de lutte féminine mercredi soir (18h00) qui verra la vice-championne du monde Tunisienne affronter une vieille connaissance, la Turque Elif Yezilimak qu’elle avait déja battu au combat de repêchage des jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016. La Tunisienne rappelle-t-on s’etait qualifiée avec brio mercredi en éliminant tour à tour la Grecque Theodora Telianidou (5-0) et l’Italienne Sara Da Col (10-0) et en demi-finale, l’Espagnole Lydia Perez Tourino (4-0).