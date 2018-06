Jeux Méditerranéens : La Tunisie porte son total de médailles d’or à 3 au terme de la 4ème journée

La Tunisie a porté son total de médailles à 8 médailles, dont 3 en or à l’issue de la quatrième journée des jeux méditerranéens qui se déroulent dans la ville espagnole de Terragone.

La sabreuse Azza Besbès et l’haltérophile Ghofrane Belkhir ont décroché lundi, la médaille d’or de leur discipline respective.

Azza Besba, qui affiche depuis quelques temps une grande forme, a dominé le concours du sabre féminin en éliminant aux premiers tours deux espagnoles Arceli Navarro (15-10) et Lucia Martin (15-7) avant de battre en finale l’Italienne Sofia Ciaraglia 15-9, s’est déclarée très_fière de décrocher la méaille d’or du concours du sabre féminin.

La Tunisienne a indiqué à l’envoyé spécial de l’agence TAP à Tarragone que ce sacre méditerranéen est un succès bien mérité après la vague de critiques dont elle a été l’objet dernièrement. “J’ai été soutenue et encouragée par plusieurs parties qui ont contribué à cet exploit

et m’imposer face à des adversaires de pays qui ont de grandes traditions dans cette discipline comme l’Italie ou l’Espagne, ne peut que m’encourager à poursuivre ma carrière et relever d’autres défis lors des prochaines échéances internationales”.

C’est la deuxième médaille d’or tunisienne dans le tournoi d’escrime après celle remportée par la fleurettiste Ines Boubakri.

De son coté la jeune halthérohile Ghofrane Belkhit, qui débute sa carrière internationale ea confirmé sa belle progression en décrochant la médaille d’or dans la catégorie des 69 kg a l’arraché et le bronze à l’épaulé-jeté.

“La compétition etait difficile face à des adversaires egyptienne et espagnole et je suis très heureuse d’avoir atteint mon objectif qui était une médaile d’or dans ce tournoi méditerranéen et de battre des records dans les catégories des cadets, juniors et séniors” a-telle affirmé.

La fédération Tunisienne d’haltérophilie et le ministère de la jeunesse et des sports m’ont offert toutes les conditions pour atteindre ces objectifs et j’espère poursuivre mon chemin avec la même volonté détermination et me distinguer lors des prochaines échéances”at-elle ajouté.

Dans la même discipline Karem Ben Henia avait, rappelle-t-on, remporté dimanche deux médailles de bronze.

Au terme de la quatrième journée la Tunisie occupe la quatrième place duc lassement géneral avec 8 médailles (3 or, 2 argent et 3 bronze). L’italie est ên tête avec 30 médailles d’or, devant l’Espagne (12 or) et la France (11 or).