Tunisie : Le ministère de l’éducation lance une stratégie de la protection cybernétique en milieu scolaire

Le ministère de l’éducation a annoncé, mercredi, lors d’une conférence nationale sur ” le développement de la culture cybernétique en milieu scolaire ” le lancement d’une stratégie de la protection cybernétique en milieu scolaire visant à sensibiliser tous les intervenants aux dangers de l’usage des nouvelles technologies, notamment, l’Internet pour les jeunes.

Cette stratégie s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les dangers électroniques qui guettent les élèves en vue de leur apprendre comment exploiter positivement ces outils technologiques pour garantir leur équilibre psychologique et sanitaire de manière à affecter positivement leur rendement scolaire.

A cette occasion, Wala Torki, chargée de mission au cabinet du ministre de l’éducation a indiqué que cette stratégie sera mise en œuvre à travers l’organisation de campagnes de sensibilisation au niveau national qui cibleront tous les élèves, les parents et les éducateurs en vue de les sensibiliser aux dangers d’Internet.

La responsable a signalé que le ministère a entamé l’organisation d’une compétition nationale pour connaitre les avis des élèves dans écoles et les lycées sur les dangers d’internet à travers des dessins et des représentations théâtrales pour les inciter de manière indirecte à exprimer leurs points de vue et leurs propositions concernant l’usage les nouvelles technologies.

Torki a ajouté que le ministère organisera une journée de sensibilisation aux dangers d’interent tous les six mois dans l’ensemble des établissements éducatifs et intègrera le thème de la lutte contre les dangers d’internet dans les manuels scolaires en langue arabe et en langue française à partir de l’année prochaine outre l’actualisation des programmes informatiques pour tenir compte des nouvelles orientations qui visent à protéger les jeunes de ces dangers et ce, en coordination avec la société civile.

De son côté, le ministre de l’éducation, Hatem Ben Salem a souligné, à la clôture des travaux de la conférence, l’importance de lutter contre les dangers d’internet qui ont des répercussions négatives comme la violence en milieu scolaire.

Dans ce contexte, il a souligné que la stratégie vise à lutter contre tous ces phénomènes afin de créer un climat sain dans tous les établissements scolaires ce qui influe directement sur le rendement des élèves et des enseignants, indiquant que le ministère a renforcé le nombre de psychologues dans les établissements éducatifs.