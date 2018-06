Tunisie : Lancement des Start-up Empower Her, le 22 juin 2018 à Hammamet

La Banque mondiale organise la cérémonie de lancement des “Start-up Empower Her”, le vendredi, 22 juin 2018, à Hammamet. Il s’agit d’une initiative innovante qui démontre la nécessité d’investir dans le capital humain et immatériel dans le monde rural, en connectant les femmes aux opportunités économiques, par le biais de Startups dans le cadre de relation gagnant-gagnant, afin d’assurer un plus grand impact local et régional.

La cérémonie présentera une autre nouveauté : Un incubateur virtuel accessible par tous les jeunes tunisiens où qu’ils soient.

EmpowerHer a été réalisée dans les régions sur une période de 14 mois et a contribué à accompagner cinq équipes, composées de jeunes des régions de l’intérieur. Ces jeunes ont été sélectionnés après une série de Hackathons régionaux, couvrant tout le territoire tunisien et un Hackathon national, qui se sont déroulés entre Février et Mai 2017.

Cette initiative est un don d’une plateforme multilatérale de financement qui appuie la stratégie régionale de la Banque mondiale au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle a permis aux différentes équipes de lancer des Start-ups à très fort potentiel, avec un impact direct sur des centaines de milliers de femmes. Elle a permis de répondre à des défis rencontrés par ces dernières, tels que l’accès au marché, l’approvisionnement en matière première, l’adéquation entre l’offre et la demande des produits des régions et la couverture sociale dans les milieux ruraux.

D’après la BM, l’approche innovante s’articule autour de l’autonomisation économique et financière des femmes tenaces et résilientes des régions de l’intérieur à fort potentiel, à travers des solutions technologiques conçues par les jeunes talentueux de ces mêmes régions.