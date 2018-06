Coupe du monde de football 2018 – Tunisie : Une séance d’entrainement à Moscou sans les titulaires face à l’Angleterre

La sélection tunisienne de football a effectué, mercredi après-midi, une séance d’entraînement sur la pelouse du stade Stroitel à Moscou, en prévision de sa deuxième confrontation du Mondial-2018 face à la Belgique, prévue samedi dans le cadre du groupe G.

La plupart des joueurs ayant disputé le match face à l’Angleterre, à savoir, Ferjani Sassi, Elyès Sekhiri, Fakhreddine Ben Youssef, Wahbi Khazri, Naim Sliti, Dylan Bronn, Ali Maaloul, Syam Ben Youssef et Anice Badri, ont été laissés au repos par le staff technique afin de récupérer, et se sont contentés de quelques exercices de relaxation et de décrassage.

Le sélectionneur national, Nabil Maaloul a déclaré avant le coup d’envoi des entraînements que, sur le plan tactique, le onze national a livré un bon match face à l’Angleterre et a évolué sans complexe. Il a ajouté que “la supériorité physique des joueurs anglais, habitués au rythme élevé des rencontres de la Premier League, a fait la différence dans ce match”.

“La sélection d’Angleterre a été également supérieure au niveau des balles arrêtées grâce à la taille de ses joueurs et à leur force physique”, a ajouté le coach national qui a, d’autre part, indiqué : “la blessure du gardien Moez Hassen à l’épaule et sa sortie obligée ont brouillé nos cartes puisque nous étions contraints de faire un changement et de perdre un joueur de terrain qui aurait apporté du sang neuf à l’équipe”.

” Cela nous a également obligé de compter sur les services des deux joueurs revenant de blessure, Ali Maaloul et Wahbi Khazri, pour une période plus longue que prévu, alors qu’on comptait les aligner pour 60 ou 70 minutes”, a regretté le coach national.

Maaloul a par ailleurs salué le portier Moez Hassen, contraint de quitter la compétition sur blessure en affirmant :

“Moez Hassen est un excellent gardien de but qui a, tout au long de la phase de préparation, fait preuve de discipline, de rigueur et de professionnalisme”, avant d’ajouter que “le jeune portier constitue l’avenir de la sélection nationale pour la prochaine décennie, en ayant fait montre, durant les quelques minutes qu’il aura joué lors du mondial de Russie, de bonnes prédispositions techniques après avoir effectué deux belles parades”.

Selon le sélectionneur, Moez Hassen regagnera la France dès demain jeudi pour être pris en charge par le staff médical de son équipe.

Le technicien tunisien a affirmé que “la sélection nationale n’épargnera aucun effort face à la Belgique pour réaliser un bon résultat qui conforterait ses chances de qualification au second tour”, assurant que “l’équipe défendra ses chances jusqu’au bout”.

De son côté, le défenseur Oussama Haddadi, a indiqué que la sélection a tourné la page de la défaite face aux Anglais pour se concentrer sur la préparation de la prochaine confrontation, décisive pour la qualification, contre les Belges.

Haddadi a pour sa part souligné la nécessité de tirer des leçons du dernier match pour améliorer le rendement défensif de l’équipe et bien se préparer au match face à la sélection belge qu’il estime “très difficile”, vu les qualités techniques des joueurs qui y évoluent à l’instar d’Eden Hazard et Kevin De Bruyne.

“Certes, les statistiques donnent un certain avantage aux Diables Rouges, mais cela ne nous empêchera pas de donner le meilleur de nous-mêmes pour réaliser un bon résultat et ravir les supporters qui se sont déplacés en Russie pour nous soutenir”, a-t-il poursuivi.

La sélection nationale tunisienne effectuera demain jeudi, une séance d’entrainement à huis clos à partir de 15h00 avant une ultime séance vendredi prévue à partir de 17h30 sur la pelouse du stade qui accueillera samedi 23 juin, le match Tunisie-Belgique.

Le sélectionneur national donnera une conférence de presse, vendredi, avant cette dernière séance d’entrainement.