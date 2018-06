Yes Travel, une agence de voyages au goût du jour!

Entre le rêve et sa réalisation, il existe un monde, un monde que les fondatrices de l’agence de voyage “Yes Travel” ont décidé de vous faire découvrir.

Riche d’une expérience de plus de 12 ans dans le monde des planifications et de l’organisation des voyages que ce soit pour les particuliers ou pour les hommes d’affaires, la gérante et son équipe ont décidé de créer leur propre agence avec un esprit jeune et moderne pour fournir des services personnalisés à ses clients…

Le point fort du staff réside dans le fait qu’il est en contact permanent avec le voyageur pour l’accompagner dans toutes ses démarches, avant et après le départ en vacances.

Vous serez conseillés et guidés pour faire de bonnes affaires même à l’étranger, et ce grâce à l’expertise et la connaissance acquises au fil des années.

……

Contact

Email : info@yes-travel.com.tn

Numéro de téléphone : +216 71 861 100 / 20 310 764 /22 516 736