Tunisie – Municipales 2018 : La question du poste de Maire de Tunis n’a pas encore été tranchée (Harbaoui)

Le porte-parole de Nidaa Tounes, Mongi Harbaoui, a indiqué, mardi, que le parti a entamé les préparatifs en vue de l’installation des conseils municipaux élus.

Nidaa Tounes a obtenu 1600 sièges lors des élections municipales qui se sont déroulées le 6 mai dernier, a-t-il ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP.

Nidaa Tounes va s’associer avec les partis et les listes indépendantes qui ont remporté les élections et avec lesquels ils partagent la même vision.

Au sujet de l’alliance avec le mouvement “Ennahdha”, Harbaoui a indiqué que d’ans certains cas, on est obligés de s’allier avec Ennahdha.

A propos du poste du Maire de Tunis, Harbaoui a indiqué que “la question n’a pas encore été tranchée”. Le débat reste ouvert avec les partis ayant remporté le scrutin municipal.

Harbaoui a précisé que le parti est convaincu de l’importance d’accorder la priorité à “l’intérêt local”. Pour Nidaa Tounes, a-t-il dit, l’action municipale ne se limite pas uniquement à la chose politique, mais aussi et surtout à fournir et rendre services aux citoyens.

Selon l’article 175 de la loi organique relative aux élections et référendum, Pour les premières élections municipales et régionales suivant la promulgation de la présente loi, la première séance du conseil municipal ou régional élu a lieu sur convocation du gouverneur de la région, et ce, dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.

Le 13 juin courant, l’Instance supérieure indépendante des élections a annoncé les résultats définitifs des élections municipales du 6 mai 2018.

Les listes indépendantes ont obtenu 2373 sièges. Pour les listes partisanes, le parti Ennahdha figure en première position avec 2373 sièges suivi de Nidaa Tounes (1600). Le Front populaire arrive loin derrière avec seulement 261 sièges, suivi du Courant démocrate 205 sièges, Machrou Tounès (124), le mouvement al-Chaab (100) et Afek Tounes (93).