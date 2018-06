Coupe du monde de football 2018 : Volgograd se pare de la Chéchia tunisienne

La douce ville de Volgograd s’est réveillée ce lundi sur un mouvement inhabituel et un grande animation produite par les supporters tunisiens qui sont arrivés en grands nombres pour soutenir les Aigles de Carthage face à l’Angleterre, ce soir à 21h00 heure locale (19h00 heure tunisienne), dans le cadre de la première journée du groupe G du Mondial-2018.

Les supporters de la sélection nationale que ce soit ceux résidant en Russie ou ceux venus spécialement de Tunisie ou d’ailleurs, ont créé une bonne ambiance dans les rues de la ville à travers leurs différents moyens d’encouragement, avec l’espoir de voir leur équipe réaliser un exploit historique et franchir un grand pas vers la qualification au second tour.

Enveloppés du drapeau national et coiffés de la chéchia tunisienne, les supporters ont parcouru les larges artères de la ville avant de gagner l’Avenue des Champions puis la Zone fest réservée auX supporters du mondial, sur la rive du Volga, où ils se sont mêlés aux supporters russes et anglais, scandant des chants de la victoire et glorifiant les joueurs tunisiens, au rythme du bendir et de la darbouka.

Dans des déclarations à l’envoyé spécial de l’agence TAP à Volgograd, les supporters ont fait part de leur confiance quant à la capacité du onze national de vaincre le géant anglais.

“L’ambiance ici à Volgograd est excellente…C’est la fête au sens propre du terme… Tout le monde danse et chante sur des rythmes différents…Il y a des supporters de toutes les nationalités et tout le monde scande le nom de son pays, mais aucune voix n’est supérieure à celle des aigles…Nous avons une grande confiance en notre équipe et j’espère que cette fête se poursuive après le match..”, a déclaré le supporter Rafik Maalla.

Tarek Doufani, un autre supporter sur place a précisé que le public tunisien attend avec impatience la première apparition du onze national dans ce mondial avec l’espoir de le voir réaliser une participation exceptionnelle couronnée d’une qualification historique en quarts de finale.

“Depuis le tirage au sort, je me suis mis à l’heure de cet évènement pour être derrière la sélection….Tout le monde ici est mobilisé pour encourager notre sélection…Nous sommes capables de créer la surprise et de passer au second tour…”, a-t-il affirmé.