Coupe du monde de football : “Nous sommes prêt à relever le défi face à l’Angleterre”

Le sélectionneur national, Nabil Maaloul, a affirmé que les Aigles de Carthage sont prêts à relever le défi face à l’Angleterre, lundi à Volgograd, à l’occasion de la première journée du groupe G du Mondial-2018, ajoutant que les joueurs sont décidés à livrer une prestation à la hauteur des espoirs placés en eux et à honorer le fooball arabe et africain.

Lors d’une conférence de presse, organisée dimanche au stade de Volgograd, avant le coup d’envoi de la dernière séance d’entrainement précédant le match, Maaloul s’est déclaré satisfait des conditions dans lesquelles s’est déroulée la préparation du onze national, et du rendement des joueurs lors des matches amicaux face au Portugal et l’Espagne, notamment sur le plan tactique et physique.

Affirmant que la force de la sélection tunisienne réside dans l’homogénéité du groupe, le coach national a dit: “Nous n’avons pas de grandes stars, certes, mais nous avons un groupe homogène et solidaire. La plupart pensait que Youssef Msakni était la star de la sélection, et maintenant après sa blessure, tout le monde place Wahbi Khazri comme meilleur joueur de l’équipe, mais cela n’est pas vrai, car il n’y a pas de joueur meilleur que l’autre…Pour nous, la piorité est pour les joueurs les plus en forme”.

“Je pense que le match face à l’Angleterre sera difficile compte tenu de la valeur de ses joueurs. C’est la seule sélection au mondial dont les joueurs évoluent dans le même championnat, ce qui a facilité la tache à Gareth Southgate pour composer une équipe homogène…On respecte la sélection anglaise mais on ne la craint pas, nous aussi nous avons nos propres armes que nous tenteront d’exploiter pour réaliser un bon résultat qui renforcerait le capital confiance des joueurs et conforterait nos chances de qualification au second tour”, a ajouté Maaloul.

Concernant l’apport des joueurs bi-nationaux évoluant notamment dans les chanmpionnat francais, le technicien tunisien précise que l’Equipe de Tunisien compte beaucoup sur l’expérience de ces éléments, de leur maturité et de leurs bonnes conditions physiques pour apporter le plus escompté et prêter main forte à tout le groupe.

Il a par ailleurs souligné l’importance du match inaugural dans ce genre de rendez-vous compte tenu de ses répercussions sur le mental des joueurs et sur le reste du parcours.

Quant à la sélection anglaise, l’entraîneur national a indiqué que cette équipe a changé à 70 pour cent en comparaison avec le groupe ayant disputé l’Euro-2016, en enregistrant l’entrée de jeunes éléments. Il a ajouté que l’équipe des “Three Lions” compte un riche effectif qui peut ofrir un éventail de choix tactiques notamment dans le compartiment offensif, en présence d’attaquants de haut niveau à l’image de Harry Kane et Raheem Sterling, ce qui oblige la défense tunisienne à rester vigilante et à fermer les espaces devant eux pour limiter leur danger.

Interrogé sur les matches du mondial disputés jusqu’ici, Maaloul a estimé qu’à l’exception du match d’ouverture qui a vu le pays hote infliger une lourde défaite à l’Arabie Saoudite, le niveau des équipes reste équilibré, ce qui indique qu’il n’existe pas de grande différence de niveau entre les sélections engagées.

De son côté, le milieu offensif tunisien, Anice Badri, a affirmé que “la sélection tunisienne est fin prête pour entrer au mondial par la grande porte, surtout après le visage rassurant montré par les joueurs lors des derniers tests amicaux”.

“Malgré la solidité de l’équipe anglaise notamment en attaque, la sélection tunisienne est capable de la freiner et possède les moyens de réaliser un résultat positif”, a souligné le joueur.

Concernant son expérience dans le championnat tunisien, après un parcours professionnel en France et en Belgique, le joueur de l’Espérance de Tunis a dit :”Je crois que mon niveau s’est nettement amélioré ces deux dernières années notamment sur le plan tactique…Nous avons un entraineur chevronné et ma titularisation permanente ainsi que ma participation à la Ligue des champions d’Afrique ont tous contribué à enrichir mon expérience”.

La sélection tunisienne a achevé dimanche sa préparation en prévision de son match face à l’Angleterre en effectuant une dernière séance d’entraînement sur la pelouse du stade qui abritera la rencontre de lundi. La séance qui a duré une heure environ, a permis au staff technique de mettre les derniers réglages concernant la formation titulaire et le schéma tactique à adopter lundi.