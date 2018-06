Coupe du monde de football 2018 (Tunisie) : Les Aigles de Carthage préparent dans la sérénité le premier match face à l’Angleterre

La sélection tunisienne de football poursuit à Moscou sa préparation pour son premier match face à l’Angleterre, pour le compte de la 1re journée du Groupe G de la coupe du monde 2018 qui compte également les sélections de Belgique et de Panama, avec une troisième séance d’entraînement effectuée jeudi après-midi dans une ambiance de sérénité empreinte d’optimisme.

Tous les joueurs ont pris part à l’entraînement, alors que le latéral gauche Ali Maaloul a poursuivi ses exercices spécifiques selon le planning du staff médical qui déploie de grands efforts pour l’aider à récupérer afin de pouvoir rejoindre le groupe et être fin prêt pour prêter main forte à ses coéquipiers lors du premier match face à l’Angleterre.

Le sélectionneur national a mis l’accent lors de cette séance sur le volet technique, mettant à l’épreuve des schémas tactiques en position offensive et défensive, sur le positionnement des joueurs et la relance par des passes à deux et trois joueurs suivis d’un match d’application pour tester des plans tactiques et conforter la cohésion du groupe.

Sur un autre plan, Hichem Ben Omrane, membre du bureau exécutif de la Fédération tunisienne de football, a indiqué que la FTF va organiser vendredi à l’occasion de l’Aid Al Fitr une cérémonie à l’intention de tous les joueurs pour les remettre dans l’ambiance familiale avec échange de vœux et distribution de gâteaux.

“Nous espérons que cette fête sera de bon augure pour la sélection qui espère décrocher un bon résultat face à la sélection anglaise lundi prochain à Volgograd”, a-t-il souligné.

Ben Omrane s’est déclaré d’autre part satisfait des conditions dans lesquelles se déroule la préparation, du sérieux et de la grande concentration des joueurs “qui présagent d’une bonne prestation du onze national face à un adversaire qui n’a certes pas accompli de grandes performances ces dernières années mais qui compte une grande tradition dans les rendez-vous d’envergure internationale”.