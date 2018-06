Coupe du monde de football 2018 : Les Aigles de Carthage poursuivent leur préparation

La sélection tunisienne de football a effectué mercredi une deuxième séance d’entra[inement sur la pelouse du stade Stroitel, dans la banlieue de Moscou, en prévision de son premier match face à son homologue anglaise, lundi 18 juin à à Volgograd, pour le compte du groupe G du Mondial 2018 qui compte également les sélections de Belgique et de Panama.

La séance qui était ouverte aux médias et au public, s’est déroulée dans une ambiance bon enfant en présence d’un grand nombre de supporters tunisiens parmi les résidents à Moscou et les supporters venus spécialement de Tunisie pour soutenir les Aigles de Carthage.

Le latéral gauche Ali Maaloul, blessé lors du match amical face à l’Espagne, a poursuivi son programme de rééducation spécifique en solo sous la conduite du préparateur physique, afin d’être fin prêt pour la première rencontre face à la formation anglaise.

Par ailleurs, la participation de Wahbi Khazri au premier match est presque certaine après avoir entièrement récupéré de sa blessure qui l’a privé des trois derniers matches amicaux.

Les entrainements ont été axés sur le volet technico-tactique avec échanges de passes courtes avant la répartition des joueurs en deux groupes pour un match d’application afin de peaufiner la cohésion de la sélection.

Le joueur Dylan Bronn a indiqué à cette occasion que la préparation pour le match face à l’Angleterre a franchi un grand pas, et que les joueurs sont déterminés à livrer un match héroïque et de décrocher un résultat positif qui donnerait plus de confiance aux joueurs en vue d’une qualification au second tour.

Il a ajouté que la sélection d’Angleterre est composée de joueurs de haut niveau et dotés de grandes qualités techniques notamment en attaque, ce qui impose une grande vigilance pour contenir leur danger, et plus de concentration tout au long de la rencontre pour ne pas commettre des erreurs comme ce fut le cas avec le but de l’Espagne.

De son côté, Ferjani Sassi a affirmé que la sélection tunisienne est bien décidée à réussir son entrée dans ce mondial malgré la difficulté de la tache face à l’Angleterre, ajoutant que les joueurs sont appelés à rester vigilants et à ne pas laisser des espaces devant l’adversaire.

D’autre part, des représentants de la FIFA ont rendu visite à l’équipe nationale, à son lieu de résidence, au cours de laquelle ils ont souhaité la bienvenue aux membres de la délégation tunisienne avant de procéder à la projection d’un film documentaire sur l’histoire de la coupe du monde, et à la prise de photos des joueurs en vue de les exploiter lors des matches du mondial.

Le programme de jeudi comprend une seule séance d’entrainement à partir de 16h00.

