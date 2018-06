Tunisie – Municipales 2018 : Tous les recours ont été rejetés et les résultats préliminaires annoncés sont validés (ISIE)

” Tous les recours ont été rejetés par le Tribunal administratif et les résultats préliminaires des élections municipales de 2018 annoncés par l’instance supérieure indépendante pour les élections ont été validés “, a souligné mercredi Mohamed Telili Mansri, président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’ISIE à Tunis, Mansri a précisé que l’ISIE avait annoncé le 17 mai 2017 les résultats définitifs des élections municipales dans 322 circonscriptions électorales qui n’ont pas fait l’objet de recours après trois jours des élections.

En date du 12 juin, le conseil de l’ISIE a validé les résultats définitifs des élections dans 28 circonscriptions ayant fait l’objet de recours après la réception du dernier jugement du tribunal administratif. Il s’agit de :

Circonscription électorale Instance régionale

Le Kram Tunis 2

Hammam-Lif Ben Arous

Rades Ben Arous

Morneg Mornag

Ariana Ariana

Raoued Ariana

La Soukra Ariana

Gaafour Siliana

Menzel Abderrahman Bizerte

El Maamoura Nabeul1

Dar Allouch Nabeul 1

Hammamet Nabeul 2

Zaghouan Zaghouan

Saouef Zaghouan

Kairouan Kairouan

Abida Kairouan

Aïn Jelloula Kairouan

Sbeïtla Kasserine

Feriana Kasserine

Hammam Sousse Sousse

Sousse Sousse

Sidi Bouali Sousse

Sidi El Heni Sousse

Akouda Sousse

Kendar Sousse

Sakiet Eddeyer Sfax

Tataouine Tataouine

M’dhilla Gafsa

Selon Mansri, 43 recours ont été intentés en première instance et 12 recours en appel.

Ces recours portent principalement sur la violation du silence électoral, l’impartialité des membres des bureaux de vote ou du président du centre de vote, l’interdiction d’une campagne électorale, la ressemblance entre les codes des listes candidates dans la circonscription de l’Ariana, des erreurs dans la distribution des bulletins de vote (M’dhilla) et une demande de vérification de la sécurité des bulletins nuls dans certains bureaux de vote (circonscription de Mornag).

Le parti Nidaa Tounes a intenté 11 recours en première instance et 10 recours en phase d’appel. Ennahdha a intenté 3 recours en première instance, alors que le Front populaire a formé 5 recours dans la même phase.

Les listes indépendantes ont intenté 14 recours en première instance et 2 en appel. Mansri a ajouté qu’après l’annonce officielle des résultats définitifs, le conseil de l’ISIE est appelé à établir un calendrier des élections législatives et présidentielle de 2018 avant la fin des mois de juillet et août 2018.

Forte de son expérience, l’ISIE est aujourd’hui prête à organiser les prochaines élections législatives et présidentielle dans de bonnes conditions, a de son côté indiqué Nabil Baffoun, membre du conseil de l’ISIE.

Selon lui, la Tunisie a réussi, lors de ces élections municipales, à réaliser l’objectif d’augmenter la représentativité des jeunes dans les conseils municipaux (37% de moins de 35 ans) et celle des femmes (47%), faisant remarquer que ce dernier taux est très élevé et dépasse les taux enregistrés à l’échelle internationale (28% en Europe et 18% dans le monde arabe).

S’agissant des tiraillements au sein du conseil de l’ISIE qui a démis le président Mohamed Tllili Mansri de ses fonctions, Baffoun a expliqué que le conseil reproche au président le retard pris dans la publication des résultats.

Ce retard a été justifié par Mohamed Tellili Mansri par la nécessité de vérifier toutes les données avant leur publication.

A noter que la démission du président de l’ISIE de ses fonctions relève des prérogatives de l’assemblée des représentants du peuple (ARP).