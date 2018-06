Augmentation du coût des vêtements de l’Aid à un taux variant entre 20 et 25%

Les prix des vêtements de l’Aid ont augmenté à un taux variant entre 20 et 25% en comparaison avec la saison écoulée, selon une enquête réalisée au cours de la dernière semaine du mois de Ramadan sur le coût des vêtements de l’Aid et des jouets pour enfants par l’Oganisation tunisienne pour informer le consommateur (OTIC) auprès de 74 magasins du Grand Tunis.

Le président de l’OTIC Lotfi Riahi a souligné, à l’occasion d’une conférence de presse, tenue lundi à Tunis, que les moyennes des prix des vêtements pour filles et garçons (habit constitué de deux pièces plus les chaussures) se situent entre 132 et 154 dinars (d) pour ce qui est de la tranche d’âge comprise entre 0 et 4 ans par enfant, atteignant au maximum 282 d.

Concernant la catégorie d’âge de 5 à 9 ans, la moyenne générale des prix s’établit entre 138 et 163 d par enfant, les prix maximum pouvant atteindre 282 d.

S’agissant de la tranche d’âge entre 10 et 14 ans (un habit composé de deux pièces et d’une paire de chaussures), la moyenne générale des prix est dans la fourchette de 142 à 172 d par enfant pour s’élever au maximum à 298 d.

Riahi a estimé que la forte hausse des prix pratiqués pour ce qui est des vêtements de l’Aid a obligé le consommateur tunisien à s’orienter vers la fripe et les marchés parallèles à la recherche de prix en adéquation avec son pouvoir d’achat.

La recherche a évoqué également les prix des gâteaux de l’Aid qui ont enregistré une hausse variant entre 10 et 15%, soit une moyenne de 55 d pour ce qui est de la baklawa, la ghraiba (20 d), le makroudh (15 d) et les kaabar (45 d).

Parlant des jouets pour enfants, le président de l’OTIC a expliqué que le consommateur tunisien a recours au marché parallèle, en dépit des mises en garde du ministère de la santé contre la nocivité de ces produits exposés sur les trottoirs sans aucun contrôle.