Cité de la Culture : l’art de la porcelaine, une invitation au voyage dans la civilisation chinoise

La civilisation chinoise est à l’honneur à la Cité de la Culture, à partir de mercredi, à travers l’exposition “L’art de la porcelaine chinoise” qui se poursuit jusqu’au 22 mai 2018.

Quelques 46 œuvres sont exposées dans la galerie de la Cité de la Culture proposant une illustration de l’art de vivre chinois à travers des créations d’artistes de tous âges de Jingdezhen, “la capitale de la porcelaine” en Chine.

Des plaques (tableaux) en céramique, des vases, des objets de décorations représentent la civilisation et la philosophie chinoise. A travers des figures de danseuses, d’animaux, ou de paysages naturels; les artistes ont voulu exprimer l’essence de la philosophie chinoise traduisant à tarvers leurs créations l’harmonie entre l’homme et la nature.

Lors du vernissage de cette exposition, le ministre des affaires culturelles Mohamed Zinelabine a exprimé sa gratitude pour le choix de la Tunisie comme première étape de cette exposition itinérante, en rappelant à ce propos l’importance de l’art dans le renforcement des échanges culturels entre la Chine et la Tunisie.

De son côté, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine en Tunisie, Wang Wenbin a passé en revue l’histoire de la porcelaine chinoise, mettant l’accent sur l’importance de cet art dans le patrimoine culturel chinois. Il a précisé que les œuvres sélectionnées sont des créations de célèbres artisans démontrant la quintessence de l’art de porcelaine dans l’époque contemporaine.

Tout en affirmant que cette exposition contribuera à promouvoir la connaissance du public de la culture chinoise, Wenbin a mis l’accent sur les caractéristiques de l’art de la porcelaine chinoise qui s’inspirent de la tradition mais incarnent également la modernité. L’art de la porcelaine chinoise “reflète chaque période de l’histoire de la Chine ; c’est à la fois un art de peinture, de poésie, de calligraphie et de sculpture”, a-t-il souligné.

Le vice-président de la Fédération des Hommes de Lettre et des Artistes de Chine, Li Yi a fait savoir dans son allocution que l’art de la porcelaine chinoise illustre l’inspiration du peuple chinois à une vie heureuse et symbolise aussi la philosophie chinoise antique privilégiant l’harmonie entre l’homme et la nature.

L’exposition “l’art de la porcelaine chinoise” propose ainsi des chefs d’œuvre de céramistes contemporains où le savoir faire se traduit à travers une fusion entre les techniques traditionnelles et la technologie. Inventée par la Chine sous la dynastie des Han de l’est (entre -206 et 220 après Jésus-Christ), la porcelaine chinoise démontre à travers les œuvres de ses créateurs que cet art antique a su se renouveler et s’inscrire dans la modernité en s’adoptant aux tendances artistiques en vogue tout en gardant une touche traditionnelle.