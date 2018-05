Tunisie : L’UTT condamne les “massacres systématiques” du peuple palestinien par les forces d’occupation israélienne

L’Union des travailleurs de Tunisie (UTT) a condamné, mardi, “les massacres systématiques du peuple palestinien perpétrés par les forces d’occupation israélienne à l’est de Gaza qui ont fait des dizaines de martyrs et des centaines de blessés parmi des civils sans défense”.

Dans un communiqué, l’UTT qualifie ces assassinats délibérés de “crimes de guerre”, ce qui constitue une violation du droit international.

L’Union impute à Israël la responsabilité des répercussions de ces crimes, et appelé à juger leurs auteurs.

L’UTT appelle à cet égard “toutes les parties éprises de paix dans le monde et toutes les organisations syndicales à condamner les crimes commis par l’entité sioniste et à les considérer comme des crimes de guerre”. Le syndicat exhorte les gouvernements arabes et islamiques à ne pas normaliser les relations avec Israël.

L’administration américaine est devenue “un centre de direction de l’occupation, de l’extrémisme et de la violence”, selon la même source.

L’UTT met en garde contre les menaces que les Etats Unis représentent pour la nation arabe et islamique. Elle dénonce les stratagèmes visant à semer le désordre et le chaos et à porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des pays.

Les manifestations de protestation contre l’inauguration de l’ambassade américaine, lundi à Al-Qods, avec notamment la participation de la fille du président américain, Ivanka Trump, ont fait plus de soixante morts et plus de 2.400 blessés palestiniens.