Tunisie : Décès de l’universitaire et l’ancien ministre des affaires religieuses Kamel Omrane

Les ministères des affaires culturelles et des affaires religieuses ont fait part avec regret et tristesse du décès de l’universitaire et ancien ministre des Affaires religieuses, Kamel Omrane survenu, ce lundi 14 mai 2018, à l’âge de 67 ans.

Né le 18 janvier 1951 à Tunis, Kamel Omrane a fait ses études au lycée du Bardo puis à l’Ecole normale supérieure à Tunis où il obtient en 1973 une maitrise universitaire en langue et littérature arabe.

En 1980, il sort major du concours de l’agrégation en langue arabe et, en 1994, obtient un doctorat d’Etat en civilisation arabo-musulmane dont la thèse porte sur “L’Homme et son destin dans la pensée arabo-islamique moderne”. Il était professeur d’enseignement supérieur depuis 1999.

Lors de son parcours professionnel, feu Kamel Omrane avait occupé plusieurs fonctions dont le poste de conseiller auprès du ministère de l’enseignement supérieur et directeur de l’Institut supérieur de documentation. Il a été nommé ministre des affaires religieuses sous le gouvernement Mohamed Ghannouchi (2010-2011).

Il a été également membre du Conseil supérieur islamique, du Conseil supérieur de la culture, du Conseil de la Fondation Babtine pour la poésie, du Conseil économique et social (CES) de Tunisie et du Conseil exécutif de l’Unesco. Il a aussi occupé la fonction de directeur fondateur de la radio Zitouna.

Chevalier de l’ordre du mérite national au titre de l’Education et officier de l’ordre du mérite national au titre du secteur culturel, feu kamel Omrane est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la pensée arabo-islamique, dont notamment “L’humain et son destin dans la pensée islamique moderne”, “La conclusion et le rejet dans la culture islamique”, “le Renouveau et l’Expérimentation dans la culture islamique”, “Passion du Texte: Analyse des textes civilisationels ” et “Approches Culturelles”.