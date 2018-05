Stage de la sélection nationale olympique du 12 au 15 mai

La sélection tunisienne olympique de football effectuera un stage de préparation du 12 au 15 mai à Tunis, ponctué par un test amical face au CS Hammam-lif, promu en Ligue 1, le 15 mai à 16h00 au stade d’El Menzah.

Des joueurs de la sélection A prendront part au stage après la fin des championnats en Tunisie et Arabie Saoudite où ils évoluent, à savoir les gardiens Farouk Ben Mustapha et Aymen Mathlouthi ainsi que Fakhreddine Ben Youssef, Ferjani Sassi, Mohamed Amine Ben Amor et Yacine Meriah.

Trois autres joueurs de la sélection juniors ont été convoqués aussi pour le stage, à savoir Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance ST), Mohamed Amine Lakhal (ES Metlaoui) et Sanad Khemissi (AS Marsa).

Liste des joueurs locaux convoqués:

CS Sfaxien : Wassim Henid, Ayman Dahman, Hossam Daqdouq et Hani Amamou

Stade tunisien : Jasser Khemeri, Elias Jeridi et Youssef Jlassi

Espérance Sportive Tunis: Malek Charfi et Mohamed Ali Ben Romadhan

CS BenzartiN: Shamseddine Ben Ameur et Alaeddin Dridi

Olympique Médenine: Aziz Chetoui et Wael Ben Ghalia

JS Kairouan: Riyadh Friwi et Louai Ben Dahnous

ES Sahel: Fakhreddine Ouji et Saif Abdallah

ES Metlaoui: Mohamed Amine Lakhal

C.African: Firas Al Mejri

ES Zarzis: Ayman Jaballah

AS Marsa: Sanad Khemissi