Tunisie : Plus de 126 mille élèves passent à partir d’aujourd’hui les épreuves du Bac blanc

Quelque 126 mille 764 des établissements secondaires publics et privés entament, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16 mai, les épreuves écrites de fin du second semestre de l’année scolaire 2017-2018 communément appelé “Bac blanc”, a indiqué Amor Welbani, le directeur général des examens au ministère de l’Education dans une déclaration à l’agence TAP.

“Les candidats se répartissent en 108 mille 981 élèves du secteur public et 18 mille 783 élèves du secteur privé”, a ajouté le responsable précisant que les personnes ayant présenté des candidatures individuelles ne passent pas les épreuves du Bac blanc.

Welbani a fait remarquer que les notes obtenues seront calculées dans les moyennes du second semestre et serviront à effectuer la moyenne générale de l’élève au cours de l’année qui lui permettra de bénéficier des conditions de rachat si elle est égale ou supérieure à 10 sur 20 et si la moyenne à l’examen du baccalauréat est comprise entre 9 et 9,99 sur 20.

Le directeur des examens a mis l’accent sur l’importance des épreuves du Bac blanc, qui sont une sorte de simulation de l’examen du baccalauréat prévu le 6 juin prochain, puisqu’elles permettent au candidat d’identifier ses lacunes pour pouvoir les rectifier avant la session principale.

“Les épreuves du bac blanc seront suivies par les examens pratiques de l’informatique, l’algorithme, la programmation, les technologies de l’information et de la communication, la musique, la réalisation de projet et la spécialité sportive du 18 au 29 mai en cours”, a ajouté Amor Welbani.

A noter que la session principale du baccalauréat aura lieu cette année du 6 au 13 juin prochain. Quelque 132 mille 250 élèves y participeront dont 5486 candidats individuels. Les résultats seront annoncés le dimanche 24 juin 2018.

La session de contrôle est prévue du 26 au 29 juin 2018 et les résultats seront annoncés le 7 juillet 2018.