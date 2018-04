Tunisie : Une bibliothèque pour les écoliers d’El Ghorra, grâce à l’association “Un Enfant des Sourires”

L’association “Un Enfant Des Sourires“, présidée par Rajhi Inès, qui œuvre depuis 7 ans en faveur des enfants et s’investit pour offrir aux écoliers un cadre épanouissant, vient de créer sa cinquième bibliothèque scolaire, plus précisément dans l’école el Ghorra, située dans une région montagneuse et très difficile d’accès de Ghardimaou, près de la frontière algérienne.

L’Association a pris en charge la rénovation d’une salle pour la transformer en bibliothèque et en salle de lecture. Elle a réussi à créer, comme à chaque fois, un espace joyeux, coloré et lumineux et une bibliothèque riche et variée.

Un appel aux dons lancé sur les réseaux sociaux, quelques semaines avant l’inauguration, a permis de récolter des centaines de livres pour enfants, des contes, des dictionnaires, des manuels parascolaires et des jeux éducatifs en arabe, en français et en anglais.

C’est la 5ème bibliothèque que l’association crée dans les régions les plus isolées du nord-ouest du pays, là où les conditions de vie sont très dures et où les enfants sont souvent en échec scolaire.

Chaque projet est soigneusement étudié et pensé pour faire de l’école un lieu épanouissant, stimulant et propice au développement des élèves.

L’association ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et prépare déjà, pour les mois à venir, un nouveau projet, très important qui aura un impact déterminant sur la vie des écoliers.

Pour que ce grand projet puisse voir le jour, les bénévoles comptent sur l’incroyable élan de solidarité et de générosité des tunisiens qui n’a jamais manqué et qui permet à l’association Un Enfant Des Sourires de réaliser, chaque année, plein de projets pour les enfants.

Communiqué