Tunisie – Régions-Municipales 2018 : Les IRIE entament la formation des chefs de bureau de vote

Les Instances régionales indépendantes pour les élections (IRIE) entament, samedi, des sessions de formation des chefs de bureau et de centre de vote et de leurs assesseurs, afin de les familiariser aux aspects logistiques et aux procédures relatives au scrutin (l’accueil des électeurs, les étapes du vote, la relation avec les observateurs, la disposition des bulletins de vote, des urnes et des isoloirs).

En prévision des élections municipales du 6 mai 2016, quelque 52 mille membres de bureau et de centre de vote à travers le pays sont concernés par cette formation.

A Ben Arous, une session de trois jours se tient, à partir de ce samedi, à l’intention de 750 candidats pour diriger 583 bureaux de vote et 153 centres répartis sur 13 circonscriptions électorales. Une formation intensive des formateurs a précédé cette session (14-15 avril 2018).

Une opération blanche est prévue, dimanche 22 avril, au local de l’IRIE, à Ben Arous, portant sur le vote, le dépouillement, ainsi que la collecte et la proclamation des résultats des élections.

A Sfax 2, le démarrage de la session de formation des chefs de bureau et de centre de vote n’a pas eu lieu pour la moitié des candidats, à cause d’une mauvaise coordination entre l’IRIE et l’Institut supérieur des arts et métiers à Sfax qui a refusé de les accueillir.

Le directeur de l’établissement dit ne pas avoir reçu de demande, dans ce sens, de Sfax 2, alors que Sfax 1 avait fait les démarches nécessaires mais a décidé, à la dernière minute, de changer de lieu pour la formation.