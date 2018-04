Youssef Msakeni sera opéré aux Etats-Unis

Le directeur du staff médical du club qatari Addahil FC, Faycal Meddeb, a indiqué qu’une opération chirurgicale sur le milieu international tunisien Youssef Msakeni, blessé avec son club lors du match de son équipe face à Silya le 7 avril courant, “pour accélérer son retour sur le terrain est possible mais n’est pas envisageable pour son cas”.

Meddeb a déclaré au site du club jeudi que le joueur tunisien, sur lequel le staff technique tunisien comptait beaucoup lors du Mondial 2018, “a été victime d’une blessure aux ligaments croisés et devra subir une opération chirurgicale aux Etats-Unis dans deux semaines qui devrait l’éloigner des terrains pour 6 mois aux moins”. Il devrait suivre un traitement de kinésithérapie avant l’opération chirurgicale, a-t-il précisé.

Le dr Faycal Meddeb a été catégorique sur une possible participation du milieu international tunisien au Mondial russe. “Il n’y a aucune possibilité permettant au joueur de prendre part à la coupe du monde ou l’aider à rejouer rapidement car il aura besoin d’une kinésithérapie et d’entraînements de réhabilitation pour 6 mois au moins afin de se rétablir et reprendre la compétition”, a-t-il expliqué.

Le milieu de terrain international tunisien Youssef Msakeni avait été blessé lors du match de son club qatari Addahil face à Silya (5-2), disputé le 7 avril courant, rappelle-t-on. Entré en début de seconde période, Msakeni a du quitter le terrain à la 77 pour avoir contracté une nouvelle blessure.

Il avait été laissé au repos trois semaines plus tôt et n’avait pu renforcer de ce fait la sélection tunisienne lors de ses matchs amicaux face à l’Iran à Radès et le Costa Rica à Nice.