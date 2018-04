La superstar Mariah Carey a révélé qu’elle souffrait de troubles bipolaires. Elle a commencé à suivre un traitement pour se soigner.

Elle déclare “Je pouvais me sentir tellement seule et triste –même coupable de ne pas faire ce que je devais faire pour ma carrière… les troubles bipolaires ne doivent pas vous définir et je refuse qu’ils me définissent ou me contrôlent.”

Mariah Carey a indiqué avoir commencé un traitement médicamenteux et suivre une thérapie après ce diagnostic.