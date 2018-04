Tunisie : Les principales préoccupations des habitants de Mornag

Située à 16 km au sud de la capitale, la ville de Mornag est délimitée au nord par la municipalité de Boumhal El-Bassatine, la région de Grombalia au sud, l’autoroute A1 à l’est et la municipalité de Khelidia à l’ouest.

La ville couvre 2400 ha répartis entre 2270 ha de terres agricoles et 130 de surface urbaine. Elle compte 70 mille habitants et 27 agglomérations.

S’agissant des structures et établissements publics, la municipalité de Mornag regroupe 30 écoles primaires, 6 collèges et lycées, 15 centres de santé de base, 3 maisons de jeunes et clubs pour enfants, 3 bibliothèques publiques et deux maisons de culture.

Quant aux équipements collectifs, le taux de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’éclairage public s’élève à 98% dans la municipalité de Mornag où une station d’assainissement est aménagée.

Pour ce qui est du tissu économique et industriel, 23 entreprises sont installées à Mornag dont 9 totalement exportatrices.

Les habitants attendent du conseil municipal de chercher des solutions aux problèmes liés à la propagation de certains phénomènes dont l’expansion urbaine, les constructions anarchiques, la vétusté du réseau d’assainissement et le manque du transport scolaire.

Ils déplorent l’inexistence de plans d’aménagement territorial pour certains quartiers dont Jabeur, Doukali, Houamed et Kchachma où la plupart des constructions ont été bâties sans autorisations au détriment des terres agricoles.

Les préoccupations des habitants portent aussi sur la détérioration de l’infrastructure de base et des routes, l’absence de station restructurée de traitement des eaux de pluie ainsi que la vétusté du réseau d’assainissement.

Six listes candidates dont 3 partisanes (Nidaa, Ennahdha et Machrou Tounes), une de coalition (Front populaire) et deux listes indépendantes sont en course pour gagner les 24 sièges au Conseil municipal de Mornag où le nombre des électeurs inscrits est de 19795 personnes.

En 2018, le budget de la municipalité de Mornag a été fixé à environ 5,95 millions de dinars dont 550 mille dinars consacrés à l’investissement.