Tunisie : Néziha Laabidi appelle, depuis Amman, à une conception arabe commune de défense des droits de la femme

La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, Néziha Laabidi a appelé à l’élaboration d’une conception arabe commune pour la défense des droits de la femme et l’appui à l’insertion des femmes arabes au sein de la société.

S’exprimant, à l’occasion de la 8ème conférence de la femme arabe, organisée sur deux jours à Amman (Jordanie) et dont les travaux ont démarré, mercredi, Laabidi a souligné l’importance de cette initiative pour la promotion des programmes destinés à la femme arabe et le classement de ses causes parmi les thèmes prioritaires des plans et politiques arabes de développement.

Par la même occasion, Laabidi a énuméré les lois et mécanismes mis en place en Tunisie pour la défense des droits de la femme, à savoir la loi intégrale sur la lutte contre la violence faite aux femmes et le Conseil des pairs pour l’égalité des chances hommes-femmes, outre l’intégration de l’approche genre dans la planification du développement.

La ministre a présenté, également, les grandes lignes de la stratégie nationale pour l’autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes filles en milieu rural, rappelant ses cinq axes portant sur l’autonomisation économique et sociale, la participation à la vie publique et à la gouvernance locale, l’amélioration de la qualité de la vie et la production des données et des Statistiques selon le genre et le milieu géographique et leur intégration dans l’élaboration et l’évaluation des plans de développement.

Les travaux de cette conférence ont porté sur les thèmes principaux de l’autonomisation économique, sociale et politique et la femme dans secteur de l’éducation.