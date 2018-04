Ligue des Champions : Le Real en demi-finales, malgré un match héroique de la Juve

Cristiano Ronaldo a transformé un penalty dans les arrêts de jeu pour envoyer le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions dans des circonstances dramatiques.

Il a perdu 3-1 face à la Juventus mercredi, mais a forcé la décision sur total de 4 à 3 sur le total des deux matchs.

La Juventus a semblé avoir mis en scène un renouveau impressionnant pour forcer les prolongations après que Mario Mandzukic ait marqué deux fois en première mi-temps et que Blaise Matuidi ait ajouté un troisième but à l’heure de jeu en profitant d’un ballon relâché par le gardien de but du Real Keylor Navas.

Les buts ont permis à la Juve de refaire son retard de l’aller (0-3) concédé à Turin une semaine plus tôt, mais Lucas Vazquez a bénéficié d’un penalty pour une charge de Mehdi Ben Attia et le gardien de but et capitaine de la Juventus, Gianluigi Buffon, a reçu un carton rouge de la part de l’arbitre anglais Michael Oliver pour protestation véhémente.

Le gardien remplaçant de la Juve, Wojciech Szczesny, est entré en jeu, mais Ronaldo a décoché le ballon au-delà de la limite pour permettre au Real de se qualifier pour les demi-finales pour un record d’une huitième saison de suite.