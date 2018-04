Espagne : Le Barça bat Leganés 3-1, record d’invincibilité égalé

Avec un triplé de Lionel Messi, Barcelone s’est imposé face à Leganés 3-1 samedi pour la 31e journée, se rapprochant du titre de champion d’Espagne tout en égalant la meilleure série d’invincibilité de l’histoire de la Liga, propriété de la Real Sociedad (38 matches en 1979-1980).

Au Camp Nou, Messi a marqué d’un coup franc magistral (27e), d’un tir rasant (32e) et d’un extérieur du pied sur une passe d’Ousmane Dembélé (87e), alors que Nabil El Zhar avait réduit le score (68e).

Et cela fait 38 journées d’affilée, depuis un an jour pour jour, que le Barça n’a plus perdu en Championnat: les sept derniers matches de la saison passée avec l’entraîneur Luis Enrique et les 31 de cette campagne-ci sous l’égide d’Ernesto Valverde.