Tunisie : Création d’un nouveau centre d’accueil des enfants de la rue

Un nouveau centre d’accueil des enfants de la rue ouvrira ses portes vers la fin du mois courant, a annoncé la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, Neziha Laabidi.

Auditionnée, vendredi, par la Commission des droits, des libertés et des relations extérieures à l’assemblée des représentants du peuple (ARP), Laabidi a déclaré à la TAP que les efforts déployés par son département pour sensibiliser les parents de ces enfants à la nécessité de protéger leurs progénitures des dangers qui les menacent sont, généralement, voués à l’échec.

Le problème des enfants de la rue est un phénomène préoccupant selon la ministre qui le qualifie de “crime contre l’enfance et de traite d’êtres humains”, faisant savoir que la création de ce centre s’inscrit dans le cadre d’une stratégie qui sera fin prête avant le 14 avril courant et qui a été élaborée entre le ministère de la femme et plusieurs autres départements.

Cette stratégie porte sur la restructuration des centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance et la présentation des mécanismes de lutte contre le phénomène des enfants de la rue. Six commissions relevant du ministère de la femme ont été chargées d’identifier les défaillances dont souffrent ces centres et de proposer les solutions adéquates, a-t-elle dit.