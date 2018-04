Coupe (US Tataouine) : 12 mois de matchs à huis clos pour une banderole à connotation régionaliste

Coupe (US Tataouine)

L’US Tatatouine, club de Ligue 2, a écopé d’une lourde sanction de 12 mois de matchs à huis clos et une amende de 3 mille dinars “pour propos à teneur régionaliste affichés sur une banderole dans les gradins du stade de Tatatouine, conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 59 du code disciplinaire”, annonce vendredi soir la commission nationale de discipline et de fair-play relevant de la fédération tunisienne de football.

Le comité directeur du CA Bizertin avait accusé l’US Tataouine, club relégué en Ligue 2 la saison écoulée, d’avoir déployé “une banderole raciste” contre l’équipe nordiste lors de la rencontre des deux équipes mercredi à Tataouine en quart de finale de la coupe de Tunisie de football.

“Le public de l’US Tataouine a exprimé ainsi sa grande rancune envers notre club pour s’être conformé à la charte sportive pour assurer son maintien en Ligue 1 la saison dernière”, estime le comité directeur dans un communiqué rendu public jeudi sur son site officiel, en allusion à un match décisif pour le maintien ayant opposé les deux équipes la saison écoulée.

Il a fermement condamné “les expressions de lâcheté écrites par des lâches, sans moral, sur une large banderole accrochée tout au long des gradins”.

Le comité directeur cabiste a réclamé l’ouverture d’une enquête et exiger de faire assumer la responsabilité des auteurs directs et des commanditaires de cet acte “en leur infligeant de lourdes sanctions afin de dissuader tous ceux qui pensent semer la discorde régionale et inciter au racisme par le biais du sport”.

Le comité directeur de l’US Tataouine a annoncé tôt jeudi la dissolution du comité des supporters et a présenté ses excuses aux Bizertins pour ce fâcheux geste.

Le CA Bizertin s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Tunisie en battant l’US Tataouine aux tirs au but 4-3, les deux équipes n’ayant pu se départager au terme du temps règlementaire et des prolongations (0-0), rappelle-t-on.

Le club nordiste qui a atteint pour la troisième fois consécutive les demi-finales, recevra le Club Africian, qualifié aux dépens du CS Sfaxien (2-1).