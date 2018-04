Nescafé Comedy Show, Saison 4 : La grande consécration pour Rayan Kochbati

Après tant d’efforts et de sacrifices de la part des coachs et des lauréats, soutenus en cela par NESCAFÉ, la finale vient d’être vécue, au Théâtre municipal de Tunis, en ce lundi 2 avril, par un public dévoué et fidèle à ce grand événement qu’est le NESCAFÉ Comedy Show, et ce en présence de nombreux invités, représentants de missions diplomatiques, hauts responsables tunisiens, artistes et autres hôtes de marque.

Cette année la réussite a été totale depuis le début des castings et jusqu’à cette soirée exceptionnelle, en passant par ces moments inoubliables vécus durant la période de stage des candidats finalistes.

Pour ce rendez-vous d’exception donc, le spectacle a atteint un autre palier, grâce à l’engagement sans faille de NESCAFÉ dans cette belle aventure qu’il propose aux jeunes talents de la comédie et de l’humour, convaincu que les différents lauréats ont le talent et les moyens de réussir et de percer dans ce monde du show.

Et dans cet esprit innovant et créateur, les présents ont eu droit à une entrée en la matière digne des grands événements internationaux, entre musique, lumières, ainsi que la mise en scène. Une soirée qui nous a permis de voyager, un voyage qui a commencé avec la première saison de NESCAFÉ Comedy Show et qui se poursuit à ce jour avec de nouvelles et belles aventures.

Ce soir-là de la finale, ce sont donc cinq candidats qui se présentèrent pour convaincre le jury et le public, sur les douze retenus. Et chacun de ces cinq finalistes présenta son sketch de 15 minutes environ, et c’est enfin le jeune Rayan Kochbati, qui remporta le trophée grâce à son spectacle basée sur une « autobiographie » hilarante, inspirée d’un état physique personnel : sa taille dont il ne s’en plaint pas. Au contraire, il en fait un sujet de fierté et de comédie intelligente.

Les deux autres dauphins furent Mohamed Arbi Ghodhbani, qui a choisi de raconter, dans son sketch, ses mésaventures en tant que Tunisien vivant à l’étranger et rentré au bercail, se trouve face à des situations imprévisibles et burlesques. Quant à Hamdi Mguiris, c’est un sujet d’actualité qu’il a traité : le fameux Facebook et ses malheurs sur les gens.

Sans oublier la toute jeune néophyte Amira Ben Ghalia, âgée de 14 ans et collégienne qui suggéra dans son petit sketch intitulé 3 en 1.une « trilogie », sur les conseils de son père ; trois principes sur lesquels on doit se baser pour vivre honnêtement, relatant sa vie d’écolière et ses rapports avec ses camarades et sa maîtresse.

Et c’est ainsi que le public fit la découverte de cette nouvelle saveur de NESCAFÉ, le café des jeunes (kahouet weled tawa) un produit bon à déguster et rapide à préparer. C’est le « NESCAFÉ Crem 3 en 1 », un mix entre le lait, le café et le sucre dans un même sachet NESCAFÉ à verser tout simplement dans de l’eau chaude et votre crème est prête en quelques secondes…

Une belle apothéose après que les vainqueurs eurent droit à leurs récompenses, le vainqueur et son One man show totalement pris en charge par NESCAFÉ, les deux lauréats un chèque de mille dinars, le même chèque pour la future comédienne la jeune participante à titre d’encouragement pour ses prouesses,

La consécration de tous ces lauréats est le fruit de tant d’efforts de la part de tous les intervenants, alors que les prochains jours verront une nouvelle étape dans le parcours du vainqueur de cette 4ème édition de NESCAFE COMEDY SHOW, Rayan Kochbati, qui commencera une nouvelle aventure avec son prochain One man show, totalement pris en charge par Nescafé, car pour lui comme pour nous tous « Tout commence par Nescafé » pour réussir…