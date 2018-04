Coupe de Tunisie (1/4 de finale) : Choc ouvert entre le C.A et le CSS

Le Club africain, tenant du trophée, affrontera ce mercerdi à Radès, le CS Sfaxien dans le choc des quarts de finale de la coupe de tunisie de football, qui s’annonce ouvert et palpitant entre deux grands favoris de la compétition, tandis que l’ES El-Ala et l’AS Rejiche s’attendent à une surprise pour continuer leur aventure.

Le Club Africain et le CS Sfaxien qui se sont rencontrés à deux reprises cette saison en Ligue 1 (aller 2-1 pour le CA et retour 1-1), s’affronteront pour la troisième fois sur la pelouse du stade de Radès pour un nouvel enjeu. La formation clubiste tentera de rééditer l’exploit de la dernière édition et de conserver le titre qu’elle avait déjà remporté à 12 reprises, en vue de garantir une place en Coupe de la CAF.

Une mission qui ne sera pas de tout repos face au CS Sfaxien qui compte beaucoup sur cette compétition pour sauver sa saison après avoir perdu ses chances dans la course pour le titre et pour la deuxième place. En cas d’objectif atteint, la formation sfaxienne aurait décroché son cinquième trophée de son histoire 9 ans après avoir remporté son dernier trophée qui remonte à 2009, avant de perdre ensuite trois finales consécutives.

Enjeu oblige, les entraineurs des deux clubs tacheront d’aligner la meilleure formation et d’opter pour la tactique de jeu la plus efficace, ce qui aurgure d’un match prometteur et très disputé entre deux équipes désireuses de satisfaire leurs publics notamment après la prestation de la dernière journée en Ligue 1. Le Club Africain ayant été tenu en échec par le CO Medenine (1-1) et le CS Sfaxien battu à domicile par l’Espérance de Tunis (0-2).

Les deux invités surprises de ce tour, à savoir l’AS Rejiche et l’ES El-Ala, locataires de la Ligue amateurs, ambitionnent de leur côté de continuer leur belle aventure en comptant toujours sur l’effet “surprise” pour franchir l’écueil respectivement de l’Etoile du Sahel et de l’AS Gabès.

Si les équipes de l’Etoile et de l’AS Gabès partent logiquement favorites pour passer au dernier carré, les deux divisionnaires eux croient toujours en leurs chances et tenteront de prouver que le football est loin d’être une science exacte et ne répond à aucune logique.

Avant d’atteindre les quarts de finale, la formation de l’AS Rejiche avait éliminé une autre équipe de la Ligue 1, ES Metlaoui (1-0), tandis que l’ES El-Ala a franchi l’écueil d’une autre équipe de la Ligue amateur (niveau 1), le SC Moknine, grâce aux tirs au but (4-1) après avoir terminé le temps reglementaire et les prolongations sur un score de parité (1-1).

De son côté, le CA Bizertin, tentera de profiter de son expérience en coupe de Tunisie qu’il avait remportée à trois reprises, et de sa bonne santé du moment, pour assurer son passage à l’avant-dernier stade de la coupe aux dépens de l’US Tataouine (Ligue 2) qui lutte de son côté pour retrouver l’élite et aspire d’aller le plus loin possible dans cette compétition.

Rappelons que les demi-finales auront lieu le 22 avril et opposeront le vainqueur du match AS Rejiche-Etoile du Sahel au vainqueur de la confrontation ES El-Ala-AS Gabès, tandis que l’équipe qualifiée du match US Tataouine-CA Bizertin aura le C.Africain ou le CS Sfaxien comme adversaire.

Mercredi 4 avril:

A Rejiche (14h30):

AS Rejich – Etoile du Sahel

A El-Ala (14h00):

Etoile El-Ala – Avenir S. Gabès

A Radès (14h00):

Club Africain – Club S. Sfaxien

A Tataouine (12h30)

US Tataouine – Club A. Bizertin