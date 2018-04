 “70 ans“, la campagne de communication qui célèbre l’anniversaire de Total en Tunisie

70 000 DT ont été remis, lundi 2 avril 2018, lors d’une cérémonie organisée par Total Tunisie, aux sept heureux gagnants de la campagne «70 ans» avec laquelle la filiale a débuté l’année 2018.

En effet, les sept heureux gagnants se repartis avec un chèque de 10.000 DT chacun remis par le management de Total Tunisie.

Il s’agit de Khalaf Hassayoun, Ali Hamdi, Hedi Yekhlef, Ghazi Koubaa, Saber Mesbehi, Kamel Bahri et Issam Haj Boubaker.

70 ans en Tunisie : une campagne pour célébrer cet anniversaire et des cadeaux pour les clients Total

C’est à l’occasion de la célébration des 70 ans de Total en Tunisie que la filiale a décidé de partager cet événement-anniversaire en lançant sa nouvelle campagne «70 ans».

Du 2 février au 4 mars 2018, Total Tunisie a proposé 70.000 DT à tous ceux qui souhaitaient participer au jeu-concours lancé sur les stations services ou via SMS.

Total Tunisie a fait le buzz dans le pays grâce à une campagne de communication plutôt originale autour de ses 70 ans en Tunisie.

Pour ce faire, chaque participant devait se présenter avec des accompagnateurs de son choix dont la somme des âges devait égaler les 70 ans. Une première de la part d’un opérateur pétrolier en Tunisie où la concurrence en matière de communication est aujourd’hui des plus énergiques.

Faisant preuve de dynamisme et d’innovation tout en s’inscrivant dans le cadre de sa politique de proximité avec les conducteurs, cette campagne avait notamment pour objectif de jouer la proximité avec les clients en leur permettant non seulement de gagner les 70.000 DT, mais aussi de les récompenser avec des cadeaux souvenirs et des animations des plus originales !

Pour augmenter les chances de gagner, le jeu-concours consistait aussi en l’envoi d’un SMS comprenant le mot TOTAL sur un numéro court : le 85 805.

Le nom des heureux gagnants désignés par tirage au sort a été révélé le mardi 06 mars, en direct sur les ondes de Mosaïque FM.

***

A propos de Total Tunisie

Filiale du groupe pétrolier Total, Total Tunisie compte plus de 300 collaborateurs et génère plus de 4.000 emplois indirects ; ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et près de 160 stations-service dédiées à la distribution de carburants. Total Tunisie a investi près de 100 millions de dinars sur les trois dernières années.

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone.

Ses 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.