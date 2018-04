Premier meeting du mouvement “La Tunisie en avant” à Sfax

Le mouvement “La Tunisie en avant” a tenu à Sfax son premier meeting consacré à la présentation de ce nouveau parti politique, et ce, avec la participation des membres du comité constitutif du mouvement. Il s’agit de la première réunion du mouvement dans la région de Sfax.

Dans une déclaration aux médias, Abid Briki fondateur du mouvement “la Tunisie en avant” a tenu à préciser que ce meeting est une occasion pour présenter les grandes lignes de ce nouveau parti politique et son efficience sur l’échiquier politique qui est marqué déjà par l’existence d’environ 213 partis politiques.

Ce meeting, a-t-il ajouté, s’inscrit dans le cadre d’une série de visites et de rencontres régionales qui seront suivies ultérieurement de réunions et de visites interrégionales pour présenter les objectifs de la création de ce nouveau mouvement.

Briki a, dans ce sens, indiqué que plusieurs personnalités politiques et syndicales connues à l’échelle régionale et nationale ont adhéré à ce mouvement qui selon ses propos est ouvert à la gauche radicale, la gauche sociale, la gauche démocratique et la gauche moderniste.

Il a, dans ce sens, précisé que la liberté et les acquis sociaux et civiques sont les principaux thèmes sur lesquels il faut travailler aujourd’hui en Tunisie. Dans ce contexte, Briki a assuré que le mouvement oeuvrera à mettre en place une stratégie de travail susceptible à être réalisée loin de “la politique de promesses non tenues”.

Le mouvement a-t-il ajouté oeuvrera à suivre une démarche participative avec les citoyens loin des programmes imposés en faisant allusion à la politique des dirigeants actuels qui a amené le pays vers une crise économique, financièe et sociale, selon ses propos.