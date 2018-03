Tunisie : “Toutes les parties politiques sont appelées à faire réussir les municipales” (Ben Gharbia)

Le ministre de la Relation avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l’Homme, Mehdi Ben Gharbia, a indiqué que “toutes les parties politiques et composantes de la société civile sont appelées à faire réussir les élections municipales et soutenir le processus électoral”.

Le ministre s’exprimait, jeudi, lors d’une journée de sensibilisation au Kef sur le “Rôle de l’administration et de la société civile dans le soutien du processus électoral”.

“Ces élections sont plus importantes que les législatives ou la présidentielle étant donné qu’elles concernent 350 circonscriptions municipales”, a-t-il insisté.

Le ministre a, dans ce contexte, appelé tous les intervenants dont les composantes de la société civile à s’acquitter de leur rôle dans le contrôle de la campagne électorale et l’encadrement des citoyens.

Ben Gharbia a, par ailleurs, pris connaissance des préoccupations des habitants de la région concernant le déroulement des élections.

Les participants à la réunion ont ainsi attiré l’attention sur la partialité de l’administration, l’absence de sensibilisation de la population rurale de l’importance des élections municipales et le non recours à l’encre électorale indélébile.

Pour eux l’annulation de l’usage de l’encre indélébile peut contribuer à la falsification du processus électoral.