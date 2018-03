Tunisie : Signature d’un accord de partenariat entre l’OTEF et UTIPEF

Un accord de partenariat a été signé, mercredi entre l’organisation tunisienne pour l’éducation et la famille (OTEF) et l’Union tunisienne des instituts privés pour l’enseignement et la formation (UTIPEF), dans le but de renforcer le système éducatif à travers les activités éducatives et appuyer les efforts de réforme du secteur pour instituer une société de citoyenneté et de modernité.

Cet accord représente un cadre général pour les travaux mixtes entre les deux parties et prépare un partenariat pérenne et dynamique relatif aux affaires d’intérêt commun portant notamment sur l’éducation.

Selon cet accord, des informations, des publications, des recherches et des études seront échangées entre les deux parties en plus du maintien d’une communication entre les structures et les établissements éducatifs sur les plans national, régional et local avec le souci de protéger les données personnelles et les droits de propriété intellectuelle et culturelle.

L’UTIPEF assurera la participation de l’OTEF aux activités des comités concernant les sujets en rapport avec le milieu scolaire et la mise en place des méthodes convenues pour mieux gérer le temps libre des élèves avec l’organisation des activités éducatives.

Le président de l’OTEF, Mahmoud Meftah a estimé à cette occasion que cet accord permettra aux deux parties d’échanger les expériences et les informations relatives aux affaires éducatives.

De son côté le président de l’UTIPEF, Abdellatif Khammassi a souligné que cette coopération bilatérale contribuera à offrir une réforme du secteur de l’éducation et de l’enseignement à travers la présentation des propositions pour une améliorer la qualité de l’enseignement privé.