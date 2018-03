Mondial 2018 (Préparation) : Khazri lance un avertissement à l’Angleterre

Wahbi Khazri qui s’est illustré lors des deux derniers matchs amicaux du onze tunisien en étant à l’origine du but contre son camp de l’Iran face à la Tunisie (1-0) et l’auteur de la victoire mardi à Nice face au Costa Rica (1-0), a impressionné la presse britannique dont la sélection fait partie du même groupe E du mondial 2018 que les Aigles de Carthage, estimant qu’il a déjà lancé un avertissement à la sélection anglaise.

“Wahbi Khazri n’a peut-être pas illuminé Sunderland pendant 18 mois dans le nord-est, mais il a fait savoir qu’il était capable de peser sur l’Angleterre lors de la Coupe du monde en réalisant une belle performance après l’impressionnante victoire de la Tunisie contre le Costa Rica”, souligne le Guardian dans son édition de mercredi, en référence à son court passage au club anglais.

“Khazri a marqué le seul but du match et s’est réjoui du rôle central qu’il a récemment reçu du manager de son pays, Nabil Maâloul. Milieu de terrain pendant la plus grande partie de sa carrière, Khazri s’est épanoui comme attaquant solitaire depuis qu’il a rejoint Rennes prêté par Sunderland l’été dernier.

Sa vivacité et son interaction harmonieuse avec la flotte tunisienne de milieux de terrain techniquement adroits en ont fait une menace constante”, ajoute le quotidien qui relève toutefois que le principal défaut de Khazri est d’être irascible, en référence à sa tentative de se faire justice contre Kendall Waston pour un duel sur le ballon, qui a failli lui coûter le carton rouge, s’en tirant finalement avec un avertissement.

Le journal britannique a qualifié de mérité l’avantage pris par la Tunisie grâce à Khazri qui a “hérité d’une passe exquise de Dylan Bronn, prenant de court Waston. Keylor Navas a bloqué son premier tir, mais Khazri a tapé dans le rebond”. Les Tunisiens “ont été astucieux et inventifs dès le début, sans doute ont-il convaincu les espions de Southgate qu’ils ne seront pas des fair-valoir en Russie”, note le journal.

“Malgré l’absence pour blessure de leur plus ingénieux joueur, Youssef Msakni”, Le Guardian estime que “la Tunisie a joué avec habileté et imagination, Saîf-Eddine Khaoui et Naïm Sliti étant particulièrement dangereux dans des rôles de milieu de terrain avancés”.

“Je suis très fier de la performance”, rapporte le journal au terme du match citant Maâloul qui souligne que les Aigles de Carthage “développent un style qu’ils veulent imposer en Coupe du Monde”.

Le Guardian a rendu hommage également au gardien Moez Hasse.”Le Costa Rica a rarement menacé de marquer mais a rassemblé quelques contre-attaques. A la 83e minute, Mouez Hassen, à ses débuts, a fait un bel arrêt pour contrer Josué Mitchell.

C’était une manière impressionnante pour le gardien de marquer ses débuts pour son pays et de faire valoir ses arguments pour résoudre la position la plus problématique de la Tunisie”, relève le quotidien britannique.

La Tunisie disputera son premier match du Mondial 2018, le 18 juin à Volgograd face à l’Angleterre pour le compte du Groupe G qui comprend également la Belgique et le Panama.