Tunisie – BCT : Le 30 mars 2018, dernier délai pour échanger les billets de banque de 20,30 et 50 dinars

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) annonce dans un communiqué publié, mercredi, que le dernier délai pour échanger les billets de banque de cinquante dinars (type 2008), de trente dinars (type 1997) et de vingt dinars (type 1992), est le 30 mars 2018.

Ces billets, qui seront échangés aux guichets de la BCT (siège) et dans ses agences (Sfax, Sousse, Bizerte, Nabeul, Gabès, Gafsa, Kasserine, Kairouan, Médenine, Jendouba et Monastir), ont cessé d’avoir cours légal et perdu tout pouvoir libératoire à partir du 1er janvier 2013, et ce, conformément au décret n°2011-4248 du 24 novembre 2011.

La même source, précise encore qu’à l’expiration de ce délai, les billets de banque dont les types sont indiqués ci-dessus et qui n’auront pas été présentés à la BCT, ne seront plus acceptés à l’échange et leur contre-valeur sera versée au Trésor.

Par ailleurs, la BCT a, également, affirmé que les billets de banque de vingt dinars (type2011) et (type 2017) continuent à avoir le cours légal et le pouvoir libératoire.

Les principales caractéristiques de ces billets sont les suivantes :

-Billets de 50 dinars type 2008

Couleurs dominantes : Vert, violet et bleu

Dessins :

– Recto : Portrait d’Ibn Rachik, ” la cité de la culture ”

– Verso : Aéroport d’Enfidha, pont de Rades

Billets de 30 dinars type 1997

Couleurs dominantes : Jaune et marron

Dessins :

– Recto : Portrait d’Abou El Kacem Chebbi

– Verso : Thèmes agricole et industriel

Billets de 20 dinars type 1992

Couleurs dominantes : Mauve et rouge

Dessins :

– Recto : Portrait de Kheireddine Ettounsi, coupoles de la mosquée de Sidi Mehrez

– Verso : Thèmes agricole et industriel