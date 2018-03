Protection de l’enfance : Plus de 6000 signalements supplémentaires par rapport à 2016

“Les délégués à la protection de l’enfance ont reçu en 2017, 16158 signalements dont 63,1% sont des menaces au sein des ménages et les parents en sont les responsables dans 49,8% des cas”, a déclaré mardi le délégué général à la protection de l’enfance Mehyar Hammadi.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis pour présenter les résultats du rapport annuel d’activités des bureaux des délégués à la protection de l’enfance au titre de l’année 2017, Mehyar Hammadi a signalé que la rue occupe la deuxième place après les domiciles au niveau des lieux plus menaçants pour les enfants et ce, avec un taux de 17,7% suivie par les institutions gouvernementales avec un taux de 16,3%.

D’après la même source, le nombre de signalements enregistrés en 2017 a augmenté de 6101 signalements par rapport à l’année 2016.

Le rapport a démontré que “l’irresponsabilité” des parents est la cause principale derrière ces menaces avec un taux de 28,1% et leur incapacité à assurer un bon encadrement à leurs enfants est la deuxième cause avec un taux de 26,6%.

Le document indique que les menaces sont soit morales (31,9%), soit une négligence (30,3%), soit une menace matérielle (27,1%) soit une menace sexuelle (10,8%).

56,4% des signalements ont émané soit du père ou de la mère tandis que le reste des signalements reçus ont émané essentiellement de la part d’institutions gouvernementales (33,7%).

Par ailleurs, le rapport mentionne que les tentatives de suicide ont évolué passant de 195 cas en 2016 à 319 cas en 2017 dont 78,1% sont des filles avec 249 tentatives de suicide.

Les délégués à la protection de l’enfance ont effectué en 2017, 14068 demandes d’autorisations judiciaires et 4729 de rapports et enquêtes sociales et psychologiques qui ont été adressées aux autorités compétentes dont 44,4% ont été satisfaites.

Les délégués à la protection de l’enfance ont aussi reçu en 2017, 642 demandes de médiation dont 522 dossiers concernent des enfants en conflit avec la loi, 13,6% sont des récidivistes et 86,8% (453 enfants) sont des demandes de médiation reçus une seule fois pendant l’année.

64,3% des demandes de médiation sont en rapport avec des affaires de vol et 26% concernent des actes de violence.

Les délégués à la protection de l’enfance sont parvenus en 2017 à résoudre 91,2% des demandes de médiation.