Tunisie : Levée de la grève des médecins internes et résidents

Un accord a été signé, samedi après-midi, entre le ministère de la Santé et l’Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins (OTJM), en vertu duquel il a été décidé de lever la grève des médecins internes et résidents et de reprendre le travail et les stages dans tous les établissements sanitaires à partir de demain.

Cet accord intervient après de longues négociations ayant démarré depuis le 6 février dernier lorsque les affiliés de l’organisation ont décidé de faire grève et de boycotter les cours en raison de la non satisfaction de leurs revendications, indique le ministère dans un communiqué.

Les principales revendications des jeunes médecins concernent la publication dans le JORT du statut spécifique des stagiaires internes et résidents en médecine et la révision des critères d’exemption du service civil.

La révision de l’égalité des salaires des médecins étrangers, internes et résidents et le maintien du diplôme national de docteur en médecine, séparément et indépendamment du diplôme de spécialiste figurent également parmi les revendications.

Le décret relatif au statut de base des médecins internes et des résidents a été publié le 9 mars dernier dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), rappelle-t-on.