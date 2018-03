Tunisie : Collection capsule “Wabi-Sabi’ de la créatrice Anissa Meddeb à la galerie “Musk and Amber”

“WABI-SABI” est une collection capsule de la créatrice Anissa Meddeb, qui sera visible à partir du vendredi 30 mars à la galerie d’art “Musk and Amber”.

Cette collection de six looks qui puise son inspiration dans le dialogue des cultures, est dans la continuité des précédentes tout en apportant une touche nouvelle : des imprimés calligraphiques.

L’artiste s’intéresse aux similitudes entre les vêtements traditionnels de différents horizons, particulièrement nord-africains et japonais : sarouels, djellabas et kimonos.

Pour cette collection, la thématique de la calligraphie l’a séduite de par son caractère universel. En effet, presque toutes les civilisations qui pratiquent l’écriture ont développé l’art de la calligraphie.

En entremêlant éléments ancestraux et coupes ultra modernes, Anissa insuffle une nouvelle vie aux vêtements anciens à travers des silhouettes structurées, une esthétique minimaliste et épurée et des détails recherchés.

La créatrice Anissa Meddeb s’adresse à la femme qui apprécie le design pensé, l’originalité et la qualité.

Urbaine, active, mobile, elle est sensible à l’histoire que raconte le vêtement qu’elle porte. Elle est ouverte à d’autres cultures, recherche l’authenticité et la transparence.

Anissa Meddeb est née à Paris en juillet 1993. De double nationalité, tunisienne et française, Anissa a grandi entre Paris et Tunis.

Parallèlement à sa scolarité, elle suit les cours de l’Atelier du Carrousel du Louvre, où Ayant acquis les bases du dessin académique, elle part, en classe de Terminale, passer son bac aux Etats-Unis, à Tampa Florida.

Un an plus tard, elle est admise à la fameuse Parsons School of design à New York dont elle sort diplômée d’un BFA Fashion design en juillet 2015, avec comme spécialité “Womenswear “.

Anissa a effectué de nombreux stages, chez Marc Jacobs Accessories à NYC, A.P.C. à Paris, à Ethologie à Londres. Après son diplôme, elle passe six mois chez ThreeASFOUR, une équipe de stylistes d’avant-garde, puis quatre mois chez Outdoor Voices, une start-up qui a connu une success-story aux Etats-Unis dans le domaine du vêtement de sport urbain.

C’est à l’occasion de la production d’une collection capsule créée en exclusivité pour la galerie Musk and Amber à Tunis et exposée le 31 Mars 2016 qu’elle décide de fonder sa propre marque : ANISSA AIDA, en hommage à sa sœur ainée, Aïda, décédée en 2010.

A travers ses collections, Anissa s’interroge sur l’interface qui existe entre vêtements et cultures. Elle part de sa propre culture, la culture tunisienne, riche en patrimoine et savoir-faire. Elle s’intéresse aux similarités entre la manière traditionnelle de s’habiller en Tunisie et la tradition vestimentaire du Japon.

Elle entremêle avec aisance kimonos, sarouals, djellabas et gilets, l’ensemble travaillé de manière zen, épurée et moderne.

Les tissus utilisés pour les collections d’ANISSA AIDA sont généralement en matières naturelles : coton, lin, soie, laine, cachemire.

Sa ligne collabore avec les artisans tunisiens pour faire connaître et préserver le savoir-faire ancestral du tissage de soie manuel en Tunisie.

Lauréate de Fashion Scout à Londres, Anissa présente INTERFACES au cours de deux défilés successifs lors de la Fashion Week de Londres, en Septembre 2016 et Février 2017.