Mondial 2018 (Préparation) : Bonne victoire pour le moral de la Tunisie face à l’Iran

La sélection tunisienne a bien entamé sa préparation pour le Mondial 2018 en s’imposant devant son homologue iranienne (1-0), en match amical de préparation, disputé vendredi soir à Radès, rassurant sur la bonne intégration des nouveaux joueurs, le bon volume de jeu avec un net tempérament offensif et une belle prestation du gardien Ben Mustapha.

Renvoyé dos à dos au terme de la première mi-temps, la formation de Nabil Maaloul a forcé la décision sur un but marqué contre son camp par Miled Mouhammadi à la 71.

La sélection tunisienne alignée en première mi-temps, composée quasiment de joueurs évoluant à l’étranger, dont quatre nouveaux joueurs convoqués pour la première fois, Seifeddine Khaoui (ES Troyes/France), Dylan Bronn (La Gantoise, Belgique), Yohan Ben Alouwan (Leicester City/Angleterre) et Ellyes Skhiri(Montpellier/France), s’est heurtée à un solide bloc iranien bien organisé devant le gardien Beiranvand.

Monopolisant le ballon lors du premier quart d’heure, les Aigles de Carthage ont exercé une forte pression sur l’arrière garde du Melli, sans inquieter toutefois le onze iranien.

Sortant de sa réserve, la sélection du golfe a en revanche bien menacé le onze tunisien. Le défenseur tunisien Yohan Ben Alouwan s’en tirait à bon compte en dépit d’une charge nette sur l’attaquant Karim Ansarifard en pleine surface (16). De son côté le gardien Farouk Ben Mustapha a du intervenir à deux reprises pour contrer Ghoochannejhad.

Mais le onze tunisien maintenait la pression et portait constamment le danger dans le camp iranien, sans vraiment inquiéter la défense adverse. Ainsi Naim Selliti tirait mollement du pied gauche dans les mains de Beiranvand (27) alors que Ferjani plaçait son tir enveloppé à proximité du poteau gauche (46).

Les deux sélections étaient renvoyées dos à dos au terme d’une première mi-temps équilibrée.

Les deux entraineurs procédaient à la reprise à une revue d’effectif. Côté tunisien Maaloul lançait Nagues, Ben Youssef, Badri et Khenissi. Les Tunisiens maintenaient leur étreinte et dominaient l’entrejeu, sans toujours trouver la faille à l’image de Selliti dont le tir était contré par le gardien Beiranvand et Ben Youssef, bien servi dans la surface, mais qui ratait le cadre.

Les Iraniens ne demeuraient pas en reste, se créant une bonne occasion par Hajsafi dont le tir de coup franc a été difficilement repoussé par Ben Mustapha.

Plus déterminés et portés résolument à l’offensive, les Aigles de Carthage parvenaient finalement à prendre l’avantage à la 71 sur un but marqué contre son camp par Miled Mohammadi suite à une belle action dans la surface de Khazri conclu par un tir difficilement renvoyé par le gardien Beiranvand avant d’être poussé involontairement par le défenseur iranien dans ses propres filets .

Le onze national dominait les dernières minutes de jeu, faisant planant une menace constante sur l’arrière garde iranienne, dont une belle opportunité ratée par Ben Youssef dans le temps additionnel. Le onze iranien laissait échapper lui l’égalisation à deux minutes de la fin, Ben Mustapha intervenant in extremis pour contrer Mehdi tourabi qui s’apprêtait à conclure.

La victoire, bonne pour le moral des Aigles de Carthage, leur permettra de poursuivre la préparation pour le grand rendez-vous du Mondial avec sérénité. Ils auront un deuxième test amical à disputer face à la sélection de Costa Rica mardi 27 mars à Nice, alors que la sélection iranienne accuiellera le même jour son homologue algérienne.

Lors du premier tour du Mondial 2018 de Russie, la Tunisie évoluera dans le Groupe G aux côtés des sélections de Belgique, d’Angleterre et de Panama.

Pour sa part, le onze iranien a hérité d’un Groupe B relevé formé également de l’Espagne, du Maroc et du Portugal.

Tunisie:

Farouk Ben Mustapha, Ali Maaloul (Oussama Haddadi), Yassine Meriah, Dylan Bronn (Hamdi Naguez), Yohan Ben Alouan, Mohamed Amine Ben Amor (Anis Badri), Ellyes Skhiri, Ferjani Sassi, Wahbi Khazri (Bassem Srarfi), Saifeddine Al Khaoui (Fakhreddine Ben Youssef), Naïm Sliti (Taha Yacine Khenissi).