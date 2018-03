La sélection tunisienne new look : Skhiri une valeur sûre, Ben Alouane un joueur prometteur

La sélection tunisienne new look

Le test amical Tunisie-Iran de préparation des deux sélections pour le Mondial 2018, remporté vendredi soir au stade de Radès par les Aigles de Carthage (1-0), a été marqué par la titularisation de quatre nouveaux joueurs, Seifeddine Khaoui, Yohan Ben Alouane, Elyes Skhiri et Dylan Bronn qui ont confirmé dans l’ensemble leur capacité d’intégration au sein du groupe.

Le staff technique du onze national, conduit par Nabil Maaloul, a tenu à voir à l’œuvre ses nouvelles “recrues” pour renforcer son effectif en prévision du haut niveau du mondial où les Aigles de Carthage auront affaire aux puissantes équipes d’Angleterre et de Belgique, outre le représentant d’Amérique centrale, le Panama.

Il a pu ainsi se faire une idée sur l’adaptation de Ben Alouane (Leicester City/Angleterre), Skhiri, capitaine du club français de Ligue 1 Montpellier, Khaoui, évoluant à l’ES Troie (Ligue 1 France), et Bronn (La Gontoise, Belgique) qui avait fait partie déjà de la sélection tunisienne.

L’interrogation résidait à l’entame du match sur le degré d’intégration de ces nouveaux joueurs au groupe malgré la courte période du stage de préparation de quarte jours. La réponse a été positive pour la plupart des observateurs, notamment pour le milieu de terrain Elyes Skhiri qui a bien assumé son rôle de pivot aux côté de Ferjani Sassi et Mohamed Amine Ben Amor. Il s’est montré particulièrement posé dans le jeu, précis dans ses passes, solide dans les duels et en bonne entente avec Ben Amor et Sassi, ce qui donne des indications sur sa titularisation prévisible au Mondial.

Livrant ses impressions à l’agence TAP au terme du match amical, Skhiri a souligné que ses débuts avec le onze national qui coïncide avec une victoire face à une rigoureuse équipe l’Iran “est un indicateur très positif pour la préparation du Mondial”.

“Nous avons livré une prestation solide dans toutes les phases du jeu et remporté les duels malgré la valeur de la sélection iranienne dotée d’une grande condition physique et le mauvais état de la pelouse qui nous a desservi, mais c’est une victoire très bonne pour le moral qui va nous aider à poursuivre la préparation dans la sérénité”, a-t-il souligné.

Au sujet de son intégration au sein du groupe, Skhiri l’a qualifiée d'”excellente”. “Le fait que tous les joueurs parlent le français a beaucoup facilité mon adaptation au groupe et le temps va être décisif dans mon intégration totale dans le groupe d’autant que nous allons poursuivre la préparation en prévision du second match face au Costa Rica”, a-t-il ajouté.

La défense tunisienne, qui a besoin de plus d’équilibre, a conduit le staff technique à faire appel à Yohan Ben Alouane, aligné dans l’axe de la défense aux côtés de Yacine Ben Alouane.

Il n’a pas démérité dans l’ensemble avec ses interventions ciblées, ses marquages efficaces des adversaires, ses reprises de la tête et sa parfaite entente avec Meriah pour leur première apparition ensemble, hormis le fauchage en pleine surface d’un attaquant iranien qui a failli coûter au onze national un penalty en première période.

Maaloul n’a pas tari d’éloges sur le rendement de Ben Alouane. Il a relevé notamment son intelligence de jeu dans la variation des phases défensives, de la défense en zone au pressing haut, estimant qu’il constitue un apport qualitatif à la défense de l’Equipe de Tunisie.

Ben Alouane a déclaré à l’agence TAP au terme de la rencontre amicale que “la victoire dans un premier test amical en prévision du Mondial est positif qui ne manquera pas de conforter les liens entre la sélection et le public. De plus mon intégration s’est bien déroulée et les relations entre tous les joueurs semblent amicales dans les entraînements et au lieu de résidence de l’équipe, ce qui me rassure et devrait constituer un atout de la sélection lors du Mondial”.

“Le onze national compte un riche effectif alliant joueurs d’expérience et de jeunes joueurs, les liens sont biens solides et nous devrons poursuivre le travail pour bien préparer le Mondial. La victoire dans les matchs amicaux est bonne car elle nous aide à préparer dans de bonnes conditions le Mondial et corriger les défaillances dans une ambiance sereine”, a ajouté le sociétaire de Leicester City.

Seifeddine Khaoui a essayé de son côté d’apporter sa touche technique au groupe pour donner plus d’impulsion au compartiment offensif. Mais s’il a fait preuve d’audace dans les infiltrations sur le flanc gauche, le manque de profondeur offensive de l’équipe a limité ses mouvements. Le staff technique devrait lui accorder une seconde chance pour se faire une meilleure idée sur son potentiel.

Pour sa part, le joueur de La Gontoise, Dylan Bronn a essayé de faire de son mieux au poste d’arrière droit, mais sa prestation a été en demi teinte, voire modeste, notamment dans la relance offensive, quasiment absence. Ce qui a poussé Maaloul à le remplacer par l’excentré Hamdi Naguez. Celui-ci a bien soutenu les attaques par ses infiltrations et ses centres, ce qui a fait pencher la balance des coéquipiers de Nabil Maaloul en seconde période avant de faire la différence.

Le onze national s’envole dimanche pour Nice où il disputera un deuxième test amical face au Costa Rica, mardi 27 mars.