Journée mondiale de l’eau 2018  : Coca-Cola a restitué 43 millions de litres d’eau à la nature et à la société tunisienne

A l’ occasion de la Journée mondiale de l’eau, The Coca-Cola Company annonce qu’elle a restitué 43 millions de litres d’eau au profit de la nature et de la société tunisienne.

L’objectif de Coca-Cola, en tant que leader du secteur privé de production de boissons, est de redistribuer ou rendre accessible d’ici 2020 la totalité de l’eau utilisé, et ce dans le cadre de ses activités de production de boissons rafraîchissantes. Pour atteindre cet objectif, The Coca-Cola Company et ses partenaires embouteilleurs, supporte à travers le monde les projets locaux en relation avec l’eau, spécialement les régions en manque d’eau ou ayant vécues une crise humanitaire.

«L’eau a toujours posé de grands défis pour notre région. Avec la croissance démographique rapide et le changement climatique, ces défis deviennent plus critiques que jamais. Le World Resources Institute prévoit que le Moyen-Orient deviendra la région du monde la plus épuisée d’eau d’ici 2040.

Grâce à notre travail avec des partenaires clés en Tunisie, nous avons réussi à restituer 43 millions de litres d’eau à la nature et aux communautés depuis 2012. Coca-Cola continuera à investir dans de nouvelles initiatives et travaillera avec les gouvernements et les ONG pour combattre le problème d’eau de la région MENA», a déclaré Xavier Bouyer, directeur général de Coca-Cola Tunisie.

Tous les projets sponsorisés par The Coca-Cola Company ont des conceptions et des échelles de conception différentes, tous en gardant le but d’offrir aux peuples des services d’eau et d’assainissement durables, de fournir de l’eau à des fins productives telles que l’irrigation ou de protéger les milieux et les sources naturelles contre la dégradation et l’épuisement.

À ce jour, Coca-Cola et ses fondations philanthropiques ont mis en œuvre plus de 25 projets de réapprovisionnement dans la région MENA, la région la plus touchée au monde par la problématique de l’eau. Rien qu’en Tunisie, The Coca-Cola Company et ses partenaires ont mis en œuvre un projet de réapprovisionnement en eau qui a permis de restituer 43 millions de litres d’eau à la nature et aux communautés.

En partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Coca-Cola a réhabilité 18 systèmes d’approvisionnement en eau potable, formé 18 associations locales de gestion de l’eau et partagé les meilleures pratiques de gestion de l’eau potable avec les communautés rurales tunisiennes.

À l’échelle mondiale, Coca-Cola et ses fondations sont impliqués actuellement dans près de 250 projets d’eau communautaires qui concernent à peu près 2 000 communautés dans plus de 70 pays.

La restitution n’est qu’un élément d’un projet global de gestion de l’eau, qui comprend également la protection des sources d’eau ; les efforts visant à réduire la consommation d’eau dans les usines d’embouteillage, mesurés par la rationalisation d’utilisation de l’eau (WUR) ; et les activités de traitement des eaux usées, qui nettoient les eaux usées selon des normes strictes. Tous ces efforts visent à équilibrer l’impact de Coca-Cola sur les sources d’eau finies, sous l’impact de la croissance démographique et des pressions liées au changement climatique sur la disponibilité à long terme de l’eau dans le monde.

À propos The Coca-Cola Company

La Compagnie Coca-Cola (NYSE: KO) est la plus grande entreprise de boissons au monde, rafraîchissant les consommateurs avec plus de 500 marques étincelantes et plus de 3 900 choix de boissons.

Dirigé par Coca-Cola, l’une des marques les plus précieuses et reconnaissables au monde, le portefeuille de notre société comporte des marques de 21 milliards de dollars, dont 19 disponibles dans des options réduites, faibles ou sans calories.

Nos marques comprennent Diet Coke, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Dasani, Vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, Georgia et Gold Peak. Grâce au plus grand système de distribution de boissons au monde, nous sommes le fournisseur n° 1 des boissons gazeuses et pétillantes.

Plus de 1,9 milliard de portions de nos boissons sont appréciées par les consommateurs dans plus de 200 pays chaque jour.

Avec un engagement durable à bâtir des collectivités durables, notre entreprise est axée sur des initiatives qui réduisent notre empreinte environnementale, créent un environnement de travail sûr et inclusif pour nos collaborateurs et améliorent le développement économique des communautés où nous opérons.

Avec nos partenaires d’embouteillage, nous sommes parmi les 10 principaux employeurs privés au monde avec plus de 700 000 collaborateurs du système.

Pour plus d’informations, visitez Coca-Cola Journey à www.coca-colacompany.com

À propos de Coca-Cola en Tunisie:

The Coca-Cola Company (TCCC) existe sur le marché depuis 1949, date à laquelle elle signe un partenariat avec son embouteilleur, la SFBT. Depuis TCCC, à travers la SFBT, contribue à offrir des milliers d’emplois et dispose de l’un des réseaux de distribution les mieux implantés. The Coca-Cola Company dispose d’un large éventail de marques sur le territoire tunisien, notamment : Coca-Cola Classic, Fanta, Sprite, Schweppes, Hawaii. Et rafraîchit ainsi des millions de Tunisiens, tous les jours !