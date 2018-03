Exposition “Antiquités d’Afrique au Musée des Offices” au Musée National du Bardo

Du 18 Mars au 30 septembre 2018, le musée national du Bardo abrite une exposition temporaire intitulée “Antiquités d’Afrique au musée des Offices”.

L’exposition met en lumière une importante collection d’antiquités en provenance de Tunisie, recueillies en 1677 par le médecin Giovanni Pagni et réparties, depuis plus d’un siècle, entre le Musée Archéologique National de Florence et le Musée des Offices de Florence (Italie).

Médecin et archéologque pisan en Tunisie du XVIIème siècle, Giovanni Pagni, professeur à l’Université de Pise, passa une année au service du Bey Mourad II qui le couvrit de dons pour le récompenser de l’avoir guéri.

Parmi ces dons, un ensemble de plus de vingt œuvres dont des épigraphies, des stèles funéraires et votives d’époque impériale qui ont immédiatement été intégrées aux collections du Musée des Offices de Florence.

Les reliefs et les inscriptions, qui font partie des premiers témoignages de l’Afrique romaine qu’il était possible d’admirer en Europe, furent pour ce faire exposés à l’entrée du Musée, suscitant l’intérêt des chercheurs italiens, français et anglais pendant près de deux siècles.

L’exposition, entièrement financée par la Région Toscane et réalisée en collaboration avec le Mibact (Le ministère des Biens et des Activités culturelles et du Tourisme italien), l’Institut culturel Italien de Tunisie et le Musée National du Bardo, permet d’illustrer un moment particulier de la redécouverte de l’Afrique romaine et du mythe antique de Carthage, vécu avec passion dans la Toscane du XVIIème siècle.