Les températures durant la journée du mercredi 21 mars 2018 connaitront une chute considérable surtout au nord-ouest de la Tunisie où des chutes de neige sur les hauteurs sont prévues.

Le temps temporairement orageux, sera froid et nuageux et avec pluies isolées

Les températures maximales sont comprises entre 10 et 15°C sur le nord et le centre, de l’ordre de 08°C sur les hauteurs et entre 15 et 20°C sur le Sud.

La mer sera agitée avec des vagues qui pourront atteindre les 6 mètres de hauteur.